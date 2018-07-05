  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Selfie merakı milyarderi öldürdü!

Selfie merakı milyarderi öldürdü!

ÇİN’in 4. Büyük şirketi olan HNA Group’un Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Wang Jian, selfie çekerken hayatını kaybetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-07-2018 15:56 - Güncelleme: 05-07-2018 15:56

Selfie çekmek birçok insan için vazgeçilmez bir aktivite. Bu bir gerçek. Ancak bu aktivitenin yeri geldiğinde oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceği hiç düşündünüz mü?

Sizlere daha öncesinde ülkemizde gerçekleşen bir olaydan bahsetmiştik bu konuda. Selfie merakından dolayı kayalıklardan düşen hamile kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yolda eşiyle beraber seyahat ederken manzara karşısında fotoğraf çekilmek isteyen kadın, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlanmış ve hayatını yitirmişti. 

Şimdi ise selfie merakı, Çin’in 4. Büyük şirketi olan HNA Group’un Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Wang Jian’ın ölümüne neden oldu. Fotoğraf çekerken yüksek bir duvardan düşen ve hayatını kaybeden milyarderin ölümü, ülke genelinde büyük bir şok etkisi yarattı.

Fransa'da gerçekleşen olayda, milyarder 15 metre yüksekliğindeki bir duvardan düşerek yaşamını yitirdi. Her alanda hizmet veren şirketin Yönetim Kurulu Eşbaşkanı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıllık kazancı 100 milyar euroyu aştığı belirtilen şirketin Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Wang Jian’ın yokluğu, şimdiden şirket hisselerinde oynamalara sebebiyet vermiş durumda.

Kaynak: Teknolojioku

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Selfie merakı milyarderi öldürdü! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro