Selfie merakı milyarderi öldürdü!

Selfie çekmek birçok insan için vazgeçilmez bir aktivite. Bu bir gerçek. Ancak bu aktivitenin yeri geldiğinde oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceği hiç düşündünüz mü?

Sizlere daha öncesinde ülkemizde gerçekleşen bir olaydan bahsetmiştik bu konuda. Selfie merakından dolayı kayalıklardan düşen hamile kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yolda eşiyle beraber seyahat ederken manzara karşısında fotoğraf çekilmek isteyen kadın, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlanmış ve hayatını yitirmişti.

Şimdi ise selfie merakı, Çin’in 4. Büyük şirketi olan HNA Group’un Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Wang Jian’ın ölümüne neden oldu. Fotoğraf çekerken yüksek bir duvardan düşen ve hayatını kaybeden milyarderin ölümü, ülke genelinde büyük bir şok etkisi yarattı.

Fransa'da gerçekleşen olayda, milyarder 15 metre yüksekliğindeki bir duvardan düşerek yaşamını yitirdi. Her alanda hizmet veren şirketin Yönetim Kurulu Eşbaşkanı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıllık kazancı 100 milyar euroyu aştığı belirtilen şirketin Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Wang Jian’ın yokluğu, şimdiden şirket hisselerinde oynamalara sebebiyet vermiş durumda.

Kaynak: Teknolojioku