Selfie çekmek isterken canından oldu!

Pakistan'da bulunan Swat Nehri'ne karşı selfie çekmek isteyen 19 yaşındaki genç, kayalıklardan inmek isterken kayarak akıntıya kapıldı. Sadece bir selfie fotoğrafı çekmek için ıslak ve kaygan kayalıklardan geçerek inmeye çalışan talihsiz genç bir anda ayağı kayınca korkunç sonu yaşadı. Bir anda akıntıya kapılan genç hiçbir şey yapamadı ve kayboldu. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan dehşetin ardından olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaklaşık 6 saatlik aramadan sonra 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Gencin hırçın suya kapılmadan hemen önceki anları ise amatör kameraya şans eseri kaydedildi. İşte selfie çılgınlığı sonucu hayatını kaybeden gencindehşet anları...