Selena Gomezle Justin Bieber sarmaş dolaş görüntülendiler

Justin Bieber ve Selena Gomez, 2010'dan beri gelgitli ilişkilerine tekrar başlamış gibi görünüyor. İkili en son Justin Bieber'in babası Jeremy Bieber'in düğününde görüntülendi. Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde The Weeknd ile ilişkisini bitirmişti ve kısa bir süre sonra Justin Bieber ile yeniden görüntülenmişti. Sonrasında dailişkilerine tekrar başlayacak gibi oldular ve Selena Gomez bu konuda bir açıklama yapmıştı.

