Selena Gomezle Justin Bieber sarmaş dolaş görüntülendiler

Selene Gomez ve Justin Bieber babası Jeremy Bieber'ın düğününde görüntülendi. Justin Bieber ile Selena Gomez'in objektiflere yansıyan samimi görüntüleri kafalarda soru işareti bıraktı. İşte o görüntüler...

Selena Gomezle Justin Bieber sarmaş dolaş görüntülendiler

Justin Bieber ve Selena Gomez, 2010'dan beri gelgitli ilişkilerine tekrar başlamış gibi görünüyor. İkili en son Justin Bieber'in babası Jeremy Bieber'in düğününde görüntülendi. Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde The Weeknd ile ilişkisini bitirmişti ve kısa bir süre sonra Justin Bieber ile yeniden görüntülenmişti. Sonrasında dailişkilerine tekrar başlayacak gibi oldular ve Selena Gomez bu konuda bir açıklama yapmıştı.

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Selena Gomezle Justin Bieber sarmaş dolaş görüntülendiler

İşte bir hayranlarının fotoğraf karesine dahil olan Justin Bieber ve Selena Gomez'in samimi görüntüleri... İkili Pazartesi günü Montego Sahili'nde gerçekleşen davette oldukça yakın görünüyorlardı. Dedikodulara göre Justin özel jetiyle önce Dallas'a Selena'yı almaya gitti, sabah ilk iş de Montego Sahili'ne vardılar. Tüm günü Justin'in ailesiyle, Jeremy ve Chelsey'nin düğün hazırlıklarına yardım ederek geçirdiler.

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Selena Gomezle Justin Bieber sarmaş dolaş görüntülendiler

Justin'in kuzenleriyle fotoğraf çektiren Selena, kuzenlerine göre Justin'in ailesiyle çok iyi anlaşıyordu, neredeyse kendi evinde gibiydi. 42 yaşındaki Jeremy, pazartesi günü 29 yaşındaki Chelsey ile dünya evine girdi.

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Selena Gomezle Justin Bieber sarmaş dolaş görüntülendiler

Parti süresince konuklar mayo ve bikinilerle dolaştı, kokteyllerini yudumladı. Yalnızca aile ve arkadaşlara özel törende Justin konuşma yapmamayı tercih etti.

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