Selena Gomez ve Justin Bieber evleniyor mu? Flaş gelişme!

Selena Gomez çifte hazırlık yapıyor... Yeni şarkısı için stüdyoya kapanan ünlü oyuncu-şarkıcının uzatmalı sevgilisi Justin Bieber ile bir yandan evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi. Gomez ile bir barışıp bir küs olduğu sevgilisi Justin Bieber'ın sadece 30 kişinin davetli olduğu sade bir tören ile evlenecekleri öne sürüldü. İkilinin eğlencesi için ise lüks bir villada DJ performanslı bir gece planladıkları da konuşulanlar arasında. İşte 6 yıldır Selena Gomez Justin Bieber arasında yaşananlar...
2 yıllık ayrılığın ardından barışan Justin Bieber ve Selena Gomez'in bu kararları dünyaca ünlü iki genç şarkıcının hayatını da etkiledi. İddiaya göre ikili, Bieber’ın eski sevgilisi Hailey Baldwin’le olan mesajları yüzünden kavga etti. Gerilimi bir türlü dindiremeyen Bieber ve Gomez, sorunlarını terapiyle çözme kararı aldı. Bieber’a yakın bir kaynak Us Weekly’e yaptığı açıklamada, “Justin’in ilgisi sadece Selena’nın üzerinde. Hailey de Shawn Mendes’le birlikte. Aralarında bir şey olması söz konusu değil” dedi.
İşte barışma kararı sonrası ikilinin hayatını etkileyen gelişmeler ve aşk geçmişleri...
Kanadalı popçu Justin Bieber ile yeniden birlikte olan Selena Gomez, annesi Mandy Teefey'nin vetosuyla karşılaştı. Durumun ciddi olduğunu öğrenen Teefy'nin, sinirden hastanelik olduğu iddia edildi.
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