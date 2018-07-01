Selena Gomez: Üzerimde milyonlarca göz var

Ameliyatının ardından magazinden uzak kalmayı tercih ettiğini belirten 25 yaşındaki Gomez, "Hayatımın tadını çıkarıyorum. Bana stres yaptıran hiçbir şeyi kafama takmamaya çalışıyorum. Bu güzel bir şey" dedi. Artık Los Angeles'ta yaşamadığını söyleyen Gomez, "İnsanların beni sevmeleri için çaba sarf etmiyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra E! News'e konuşan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "25 yaşındayım ve ilerleyen dönemlerde değişeceğimi ve bundan da zevk alacağımı düşünüyorum." "Sade bir yaşam sürmek istiyorum ama şu anda üzerimde milyonlarca göz varken, bunun imkansız olduğunu biliyorum"