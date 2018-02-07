Selena Gomez: Depresyonla mücadele ediyorum

Harper’s Bazaar dergisinin ABD sayısına bir röportaj veren ünlü şarkıcı Selena Gomez, sağlığı ile ilgili konuştu. 25 yaşındaki müzisyen, bundan sonra kendisine her şeyden daha fazla önemseyeceğini, ancak psikolojik sorunlarını aşamadığını ifade etti: “Çünkü kendim için en doğrusunun bu olduğuna inanıyorum. Ve beni tanıyan herkes benim sağlığıma ve refahıma ön vereceğimi bilir. Depresyon ve anksiyete ile ilgili çok fazla sorun yaşadım ve bu konuda her zaman açık oldum, ancak bu şimdiye kadar üstesinden gelebildiğim bir durum değil.”