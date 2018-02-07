Selena Gomez: Depresyonla mücadele ediyorum

Selena Gomez: Depresyonla mücadele ediyorum

Justin Bieber ile tekrar aşk yaşamaya başlayan ABD’li şarkıcı Selena Gomez, bir dergiye verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce bir klinikte psikolojik tedavi gören Gomez, hayatının sonuna kadar depresyon ve anksiyete ile mücade edeceğine inandığını söyledi.

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Selena Gomez: Depresyonla mücadele ediyorum

Harper’s Bazaar dergisinin ABD sayısına bir röportaj veren ünlü şarkıcı Selena Gomez, sağlığı ile ilgili konuştu. 25 yaşındaki müzisyen, bundan sonra kendisine her şeyden daha fazla önemseyeceğini, ancak psikolojik sorunlarını aşamadığını ifade etti: “Çünkü kendim için en doğrusunun bu olduğuna inanıyorum. Ve beni tanıyan herkes benim sağlığıma ve refahıma ön vereceğimi bilir. Depresyon ve anksiyete ile ilgili çok fazla sorun yaşadım ve bu konuda her zaman açık oldum, ancak bu şimdiye kadar üstesinden gelebildiğim bir durum değil.”

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Selena Gomez: Depresyonla mücadele ediyorum

"Çok güzel bir elbise giydim. Harikayım’ şeklinde düşünebileceğim bir gün hiçbir zaman olmayacak. Hayatım geri kalanında, depresyon ve anksiyete ile mücadele etmeye devam edeceğime inanıyorum. Fakat, bu konuyu sorun etmiyorum. Çünkü, her şeyden önce kendimi seçmem gerektiğini artık biliyorum.”

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Selena Gomez: Depresyonla mücadele ediyorum

“2018 yılına bu düşünceyle başladım. Sağlıklı olduğuma emin olmak istiyorum. Bundan daha önemli bir şey yok.”Lupus hastası olan ve yakın arkadaşının geçen yıl kendisine böbreğini vermesiyle iyileşen Gomez, yaşadıklarının ardından anksiyete tedavisi görmek için rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Bir süre merkezde kalan Gomez, psikolojik tedavisine dışarıdan devam etmeye başlamıştı.

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