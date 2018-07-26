Selena Gomez Beyonce’yi tahtından indirdi

22 Temmuz doğumlu ABD’li şarkıcı Selena Gomez, California’da bulunan özel yatında kız arkadaşları ile birlikte 26. yaşını kutladı. Yaşadığı mutlu anları, Instagram’dan tek bir gönderide 7 kare halinde paylaşan Gomez, 13 dakikada 1 milyon beğeni alarak, Instagram’ın “en kısa sürede 1 milyon beğeni” alan kullanıcısı oldu.

9 MİLYON BEĞENİ: Aynı paylaşımla şu anda yaklaşık 9 milyon beğenisi bulunan Gomez, böylece daha önce bu rekoru elinde bulunduran Beyonce’yi tahtından indirdi. ABD'li R&B şarkıcısı Beyonce'nin 2016 yılında ikizlerine hamile olduğunu duyurmak için paylaştığı bu fotoğraf, ilk iki saat içinde 6 milyon kez beğenilmişti.

