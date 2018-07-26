Selena Gomez Beyonce’yi tahtından indirdi

22 Temmuz doğumlu ABD’li şarkıcı Selena Gomez, California’da bulunan özel yatında kız arkadaşları ile birlikte 26. yaşını kutladı. Yaşadığı mutlu anları, Instagram’dan tek bir gönderide 7 kare halinde paylaşan Gomez, 13 dakikada 1 milyon beğeni alarak, Instagram’ın “en kısa sürede 1 milyon beğeni” alan kullanıcısı oldu.
9 MİLYON BEĞENİ: Aynı paylaşımla şu anda yaklaşık 9 milyon beğenisi bulunan Gomez, böylece daha önce bu rekoru elinde bulunduran Beyonce’yi tahtından indirdi. ABD'li R&B şarkıcısı Beyonce'nin 2016 yılında ikizlerine hamile olduğunu duyurmak için paylaştığı bu fotoğraf, ilk iki saat içinde 6 milyon kez beğenilmişti.
Diğer taraftan İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ, dün açıkladığı raporda 138 milyon takipçisi bulunan Gomez’in 800 bin dolar ile ileti başına en çok ücret isteyen ikinci ünlü olduğu açıklamıştı.
Şirketin açıkladığı rapora göre birinci sırada ileti başına 1 milyon dolar isteyen iş insanı ve reality show yıldızı Kylie Jenner, üçüncü sırada ise ileti başına 750 bin dolar alan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo yer alıyor.
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