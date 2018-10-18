Selen Görgüzel'den cesur paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, son fotoğrafıyla takipçilerini yine kendisine hayran bıraktı. Görgüzel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İŞTE O FOTOĞRAF: Görgüzel'in bir takipçisi paylaşımın altına, "Hamdi paylaşımları görünce ne diyecek acaba? Kıskançık krizine sokacaksınız adamı." yorumunu yazdı. Başka bir takipçisi ise, "Değişmeyen tek şey sizin her fotoğrafta bir öncekinden daha güzel çıkmanız." yorumunu yaptı.