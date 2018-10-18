Selen Görgüzel'den cesur paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, son fotoğrafıyla takipçilerini yine kendisine hayran bıraktı. Görgüzel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İŞTE O FOTOĞRAF: Görgüzel'in bir takipçisi paylaşımın altına, "Hamdi paylaşımları görünce ne diyecek acaba? Kıskançık krizine sokacaksınız adamı." yorumunu yazdı. Başka bir takipçisi ise, "Değişmeyen tek şey sizin her fotoğrafta bir öncekinden daha güzel çıkmanız." yorumunu yaptı.
Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde de dans videosu ile sosyal medyayı kasıp kavurmuştu. Sandalyenin etrafında yaptığı cesur hareketlerle takipçilerinin gönlünü fetheden Görgüzel'in paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırmıştı.
'MÜZİĞİN SESİNİ DUYMAYANLAR DANS EDENLERİ DELİ SANIRLAR'': Görgüzel, paylaşımının altına, "Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanırlar" notunu yazmıştı.
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