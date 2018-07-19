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Selen Görgüzel kimdir kocası Hamdi Alkan mayolu pozu beğenince...

Selen Görgüzel kimdir kocası Hamdi Alkan mayolu pozu beğenince...

Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları bugün mayolu pozlarının basına sızması ile merak konusu oldu. Hamdi Alkan'ın karısı olan Selen Görgüzel geçtiğimiz gün sahilde bikinili pozlar vermiş Hamdi Alkan'da bu fotoğraflara 'güzel olmuş' yorumunu yapmıştı. Selen Görgüzel bugün eşine gavat diyenlere sitem etti kocasına sahip çıktı

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 00:10 - Güncelleme: 19-07-2018 01:00

Selen Görgüzel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Selen Görgüzel'in bikinili pozlarına kocası Hamdi Alkan ne dedi araştırmaları magazin basınının gündeminde yer aldı. Oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi olan Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde sahilde beyaz mayosu ile pozlar vermiş bu fotoğrafları instagram hesabından paylaşmıştı. Eşi Hamdi Alkan ise bu fotoğrafların altına 'güzel olmuş' yorumunu yapmıştı. Takipçilerinin hışmına uğrayan Selin Görgüzel kocasına edilen eleştirilere bugün sert bir şekilde yanıt verdi.

Selen Görgüzel’in bikinili fotoğraflarına eşi Hamdi Alkan “Güzel olmuş” demişti. Hamdi Alkan bu yorumu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Görgüzel de bu eleştirenlere sert çıktı.

Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel'in bu pozlarının altına çok iyi yorumunu yazmıştı. 

Selen Görgüzel (39) sahilde birbirinden iddialı fotoğraflar çektirdi. Sahilde çektirdiği fotoğraflar, 90’ların ünlü Amerikan dizisi Sahil Güvenlik’in yıldızı Pamela Anderson’ın pozlarını anımsattı.

 

 
 Selen Görgüzel’in bikinili fotoğraflarına eşi Hamdi Alkan “Güzel olmuş” demişti. Görgüzel eşini bu yorumu yüzünden eleştirenlere şu sözlerle sert çıktı:

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR: Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran lisesinde tamamladı. Babası matbaacı ve Amerika´da yaşayan bir erkek kardeşi olan Selen Görgüzel’in annesi ev hanımıdır.

1997 yılında 18 yaşında evlenen Selen Görgüzel, 2003 yılında 24 yaşında evliliğine son verdi. Bu evlilikten İlknaz (d.1999) isminde bir kızı var. Daha lise yıllarında Okan Bayülgen‘in Televizyon Çocuğu Programında kamera arkasında partime çalışmaya başladı. 

1996 yılında”zirvedeki sesler” adlı İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Daha sona çeşitli kanallarda kendi hazırlayıp sunduğu programları hayata geçirdi. Bunlardan “Ev Hali” isimli programındaki tiyatro oyunculuğu yeteneğinin yeteneği “Kandemir Konduk” tarafından fark edilmesiyle tiyatroya transfer olmuş, çeşitli dizilerde oyunculuk yapmaya başlamıştır.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde başarılı rolleri canlandırmıştır.

Selen Görgüzel, “Renklerde Kaybolan Hayat” adlı filmde Semiha Berksoy‘un gençliğini oynadı. “Mıhlıçay Aşıkları” filminde de Yasemin karakterini canlandırdı.

“Karmakarışık” adlı tiyatro oyununda susan phılıpes rolü ile tiyatrocu yönünü sergilemiştir.

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