Selen Görgüzel fena ayar verdi: Kocam gav.t değil kahramandır

''GAVAT DEĞİL KAHRAMAN'': Eşi hakkında yapılan olumsuz eleştirilere daha fazla dayanamayan Selen Görgüzel, açtı ağzını yumdu gözünü. Instagram hesabından bir açıklamada bulunan Görgüzel, ''Karısına çoluğuna çocuğuna hatta kendi kanından olmadığı halde öz evladı gibi evladıma aslanlar gibi sahip çıkan, kadına beden değil insan olarak bakan hayat felsefesi ailesinin ve ülkesinin mutluluğu olan adam, gavat değil kahramandır!'' ifadelerini kullandı.