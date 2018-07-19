Selen Görgüzel fena ayar verdi: Kocam gav.t değil kahramandır

Oyuncu Selen Görgüzel’in bikinili fotoğraflarına eşi Hamdi Alkan “Güzel olmuş” diyerek beğenisini dile getirmişti. Selen Görgüzel, eşini bu yorumu yüzünden eleştirenlere sert çıktı. Görgüzel, eşini acımasızca eleştirenler için ''Gavat değil kahraman'' dedi.

Selen Görgüzel fena ayar verdi: Kocam gav.t değil kahramandır

Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel (39) sahilde birbirinden iddialı fotoğraflar çektirdi. Sahilde çektirdiği fotoğraflar, 90’ların ünlü Amerikan dizisi Sahil Güvenlik’in yıldızı Pamela Anderson’ın pozlarını anımsattı. Selen Görgüzel’in bikinili fotoğraflarına eşi Hamdi Alkan “Güzel olmuş” demişti. Görgüzel eşini bu yorumu yüzünden eleştirenlere tepki gösterdi.

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Selen Görgüzel fena ayar verdi: Kocam gav.t değil kahramandır

''GAVAT DEĞİL KAHRAMAN'': Eşi hakkında yapılan olumsuz eleştirilere daha fazla dayanamayan Selen Görgüzel, açtı ağzını yumdu gözünü. Instagram hesabından bir açıklamada bulunan Görgüzel, ''Karısına çoluğuna çocuğuna hatta kendi kanından olmadığı halde öz evladı gibi evladıma aslanlar gibi sahip çıkan, kadına beden değil insan olarak bakan hayat felsefesi ailesinin ve ülkesinin mutluluğu olan adam, gavat değil kahramandır!'' ifadelerini kullandı.

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Selen Görgüzel fena ayar verdi: Kocam gav.t değil kahramandır

''DEDİDOKU YAPARSAM O ZAMAN TEPKİ VERİR KOCAM'': Sözlerine devam eden Görgüzel, ''Birinin kalbini kırarsam yalan konuşur kul hakkı yer, dedikodu yaparsam, işte o zaman tepki verir benim kocam. Terbiyesizce hakaret etmeyi kendince hak gören bastırılmış zavallı zihniyetleri Allah'a havale ediyorum.''

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Selen Görgüzel fena ayar verdi: Kocam gav.t değil kahramandır

''YAZIK SİZE'': ''Size namus anlayışınızla mutluluklar dilerim ama maalesef mutlu değilsiniz olamazsınız da.'' diyen Görgüzel, ''Her fırsatta kin ve öfke, kusuyorsunuz. Yazık size çok yazık!'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

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