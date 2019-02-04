Selda Bağcan'ın Türkiye'nin Madonna'sı olacak dediği şarkıcı

“Selda Bağcan hayranıyım. Düet yaparsam eğer Selda Bağcan'la yaparım” diyen Aleyna Tilki'nin hayali gerçek oldu. Konserinde sürpriz bir şekilde sahneye çıkan Selda Bağcan, Aleyna Tilki ile düet yaptı ve “Aleyna Tilki dünya çapında bir sanatçı olacak. Türkiye’nin Madonna’sı olacak” dedi.

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