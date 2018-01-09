Selda Bağcan'a büyük şok hemen karakola koştu

Selda Bağcan'a büyük şok hemen karakola koştu

Usta sanatçı Selda Bağcan’ın İstanbul Unkapanı’ndaki “Majör Müzik” isimli firması soyuldu. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; Selda Bağcan’ın ofisindeki kasasınından 8 bin eurosu çalındı. Ünlü sanatçı, Fatih Polis Merkezi’ne başvurarak ofisteki bilgisayarının bozulduğunu ve tamirci çağırdığını söyledi. Bağcan, tamirci gencin ofisten ayrılmasının ardından kasanın açılmış olduğunu gördüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Selda Bağcan'a büyük şok hemen karakola koştu

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Selda Bağcan'ın 27 Eylül'de Zorlu PSM’de gerçekleşen konserinden 300 bin TL aldığı öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine 68 yaşındaki sanatçının imzasıyla menajerlik şirketi tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

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Selda Bağcan'a büyük şok hemen karakola koştu

"Son günlerde basında hakkımda yer alan haberlerle ilgili, beni aynı anda hem üzen hem de sevindiren olayla bağlantılı söyleyeceklerim var. 27 Eylül 2017 tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleşen, bütün dünyaya TV yayınıyla aktarılan Red Bull Canlı Sahne Özel Konseri için aldığım ücretin 300.000.-TL (üçyüzbintürklirası) olduğuna dair basında asılsız haberler çıkmıştır.


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Selda Bağcan'a büyük şok hemen karakola koştu

Üzüldüm, çünkü sanat hayatım boyunca 300.000.-TL’yi bir arada görmedim. Sevindim, çünkü halkımın beni görmek istediği yerdeydim. (Sosyal medyada bu asılsız haber sonrası yer alan yorumlardan anlaşılacağı üzere). İşte durum bu. Keşke yazılanlar doğru olsaydı."

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