Selçuklu mezarlığında heyecanlandıran keşif

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Urartulardan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak adlandırılan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, 178 oda mezar tespit edildi.

Selçuklu mezarlığında heyecanlandıran keşif

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığındaki kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

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Selçuklu mezarlığında heyecanlandıran keşif

Boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarının bulunduğu alanda yürütülen çalışmalar sırasında 178 akıt (oda) tespit edildi.

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Selçuklu mezarlığında heyecanlandıran keşif

SIRLARI VE GİZEMLERİ ÇÖZÜLEBİLMİŞ DEĞİL
Prof. Dr. Karahan, yaptığı açıklamada, akıt mezarların Anadolu'daki örneklerinin nadiren Ahlat'ta görüldüğünü söyledi.
Akıtların oda mezarları olarak düşünülebileceğini belirten Karahan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda tespit ettikleri akıtlarda eşyayla gömme geleneğine rastlamadıklarını ancak 15'e yakın cenaze kalıntısı, kemik ve kafa tası tespit ettiklerini aktardı.

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Selçuklu mezarlığında heyecanlandıran keşif

Kemiklerin bir kısmını ölüm nedenlerini tespit etmek üzere Ankara'ya göndereceklerini kaydeden Karahan, şöyle dedi:

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