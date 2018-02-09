Selçuk Yöntem kendisinden 37 yaş küçük güzel oyuncuyla görüntülendi

64 yaşındaki usta oyuncu Selçuk Yöntem, 2013 yılında yayınlanan “Bugünün Saraylısı” dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Gözde Çığacı ile Nişantaşı'nda bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Peki Gözde Çığacı kimdir?

Selçuk Yöntem kendisinden 37 yaş küçük güzel oyuncuyla görüntülendi

64 yaşındaki usta oyuncu Selçuk Yöntem, 2013 yılında yayınlanan “Bugünün Saraylısı” dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Gözde Çığacı ile Nişantaşı'nda bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Yöntem, mekan çıkışı flaşlar patlayınca yanında bulunan Çığacı'nın kulağına eğilip "Bizi çekiyorlar" dedi. İkili ardından aynı taksiye binip oradan ayrıldı. Peki Gözde Çığacı kimdir merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte 27 yaşındaki güzel oyuncunun yaşam öyküsüne bir göz atalım.

18
Selçuk Yöntem kendisinden 37 yaş küçük güzel oyuncuyla görüntülendi

GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR? Gözde Çığacı, 17 Ekim 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu, şimdilerde oyunculuk yapıyor.

28
Selçuk Yöntem kendisinden 37 yaş küçük güzel oyuncuyla görüntülendi

İlk oyunculuk tecrübesini Kuzey Güney Dizisi ile yaşayan güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ve kendine has güzelliği ile herkesi etkiledi.

38
Selçuk Yöntem kendisinden 37 yaş küçük güzel oyuncuyla görüntülendi

Gözde Çığacı Instagram hesabından sıklıkla fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat