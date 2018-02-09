Selçuk Yöntem kendisinden 37 yaş küçük güzel oyuncuyla görüntülendi

64 yaşındaki usta oyuncu Selçuk Yöntem, 2013 yılında yayınlanan “Bugünün Saraylısı” dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Gözde Çığacı ile Nişantaşı'nda bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Yöntem, mekan çıkışı flaşlar patlayınca yanında bulunan Çığacı'nın kulağına eğilip "Bizi çekiyorlar" dedi. İkili ardından aynı taksiye binip oradan ayrıldı. Peki Gözde Çığacı kimdir merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte 27 yaşındaki güzel oyuncunun yaşam öyküsüne bir göz atalım.