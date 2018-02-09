Selçuk Yöntem kendisinden 37 yaş küçük güzel oyuncuyla görüntülendi

64 yaşındaki usta oyuncu Selçuk Yöntem, 2013 yılında yayınlanan “Bugünün Saraylısı” dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Gözde Çığacı ile Nişantaşı'nda bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Yöntem, mekan çıkışı flaşlar patlayınca yanında bulunan Çığacı'nın kulağına eğilip "Bizi çekiyorlar" dedi. İkili ardından aynı taksiye binip oradan ayrıldı. Peki Gözde Çığacı kimdir merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte 27 yaşındaki güzel oyuncunun yaşam öyküsüne bir göz atalım.
GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR? Gözde Çığacı, 17 Ekim 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu, şimdilerde oyunculuk yapıyor.
İlk oyunculuk tecrübesini Kuzey Güney Dizisi ile yaşayan güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ve kendine has güzelliği ile herkesi etkiledi.
Gözde Çığacı Instagram hesabından sıklıkla fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.
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