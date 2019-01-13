Selçuk İnan'dan flaş açıklamalar! Para konuşmadan imza attım

İlk yarı için özellikle çok sevindikleri bir maç olmadığını genellikle sezonun sonunda kendilerini kaybettikleri maçlar olduğunu aktaran 33 yaşındaki deneyimli futbolcu Selçuk İnan, hayal kırıklığı yaşadığı maç olarak 2-0 öndeyken 2-2 biten Fenerbahçe maçını söyledi.
İnan, "Bir maç söylemek çok doğru olmaz ama hayal kırıklığı yaşadığımız maçlar var. Fenerbahçe maçını söyleyebiliriz. 2-0 öndeyken ve çok rahat da gidiyorken berabere bitmesi onun sonucunda bizim için belki bir hayal kırıklığı olabilir."
FATİH HOCA BİZİ ETKİLEDİ: Fatih Terim'in takımda önemli bir faktör olduğunu ve saha kenarında olmadığı için etkilendiklerini ifade eden deneyimli futbolcu, "Fatih hocanın saha kenarında ve bizim yanımızda olmaması dürüst olmak gerekirse tabii etkiler. Çünkü onun enerjisi, onun tecrübesi bize her zaman ekstra bir güç sağlıyor. Bana göre haksız olan cezaların bizi etkilediğini söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.
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