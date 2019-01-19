Selçuk Bayraktar'ı göklere çıkaran olay! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, pilotluk kursunu başarıyla tamamlayıp çocukluk hayalini gerçekleştirme sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Selçuk Bayraktar'ı göklere çıkaran olay! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar,2017 yılında başladığı ve 9 ay ara vermek zorunda kaldığı pilotluk kursunu dün başarı ile tamamladı. Bayraktar,çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu;

16
Selçuk Bayraktar'ı göklere çıkaran olay! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

“Uçmak, pilot olmak, çocukluktan kalma yıllarca ertelemek zorunda kaldığım bir hayaldi. Dün itibariyle 2017'de başlayıp en son olarak da Zeytindalı Harekatı nedeniyle 9 ay ara vermek zorunda kaldığım pilotluk kursunu 16 ay sonunda Allah'a şükür başarıyla tamamladım...

26
Selçuk Bayraktar'ı göklere çıkaran olay! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Başta Ayjet uçuş okuluma, kıymetli hoca ve dostlarıma, son olarak da desteğini hiç esirgemeyen aileme teşekkür ederim. Darısı bizim Uçan Baluk'un Büyüyünce küçük Aybike'nin,ve tüm memleket sevdalı hayallerimizin başına...Semalarımızda hür ve özgür”

36
Selçuk Bayraktar'ı göklere çıkaran olay! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro