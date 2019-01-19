Selçuk Bayraktar'ı göklere çıkaran olay! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Başta Ayjet uçuş okuluma, kıymetli hoca ve dostlarıma, son olarak da desteğini hiç esirgemeyen aileme teşekkür ederim. Darısı bizim Uçan Baluk'un Büyüyünce küçük Aybike'nin,ve tüm memleket sevdalı hayallerimizin başına...Semalarımızda hür ve özgür”