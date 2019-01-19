Selçuk Bayraktar'ı göklere çıkaran olay! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar,2017 yılında başladığı ve 9 ay ara vermek zorunda kaldığı pilotluk kursunu dün başarı ile tamamladı. Bayraktar,çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu;
“Uçmak, pilot olmak, çocukluktan kalma yıllarca ertelemek zorunda kaldığım bir hayaldi. Dün itibariyle 2017'de başlayıp en son olarak da Zeytindalı Harekatı nedeniyle 9 ay ara vermek zorunda kaldığım pilotluk kursunu 16 ay sonunda Allah'a şükür başarıyla tamamladım...
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