Selçuk Bayraktar'dan o iddialara sert tepki!

Sosyal medyada yer alan, T3 vakfına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından para aktarıldığı iddialarına T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sert tepki gösterdi.

T3 Vakfı'nın resmi twitter hesabından yayımlanan bildiriyi paylaşan Bayraktar "Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir iftira ve karalama, hayatımızı adadığımız Milli Teknoloji Hamlesi yolundan bizi döndüremez!" ifadelerini kullandı.

KARALAMA KAMPANYASINA T3 VAKFI'NDAN CEVAP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından T3 Vakfı'na para aktarıldığı iddiaları T3 Vakfı'nın resmi twitter hesabından yayımlanan bildiri ile yalanlandı.

T3 Vakfı'ndan yapılan paylaşımda "Vakfımıza İBB tarafından para aktarıldığı yönünde iddialar tümüyle asılsızdır. Gelirlerimizin tamamı kurucularımızın bağışlarından oluşmaktadır. Bugüne kadar, vakfımıza kamu tarafından devir ya da tahsis edilmiş bir gayrımenkul, kamudan aktarılmış tek kuruş yoktur" ifadelerine yer verildi.