Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! Ülke sayısı 4'e çıkacak

Uluslararası Vuslat Platformu tarafından Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde bu yıl altıncısı düzenlenen Abant Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen "Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası Konferansları" devam ediyor.

Konferansın "Savunma Sanayinin Önemi ve Dünyaya Nizam Vermedeki Gücü" konulu oturumunda sunum yapan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İnsansız Hava Araçları (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ve TEKNOFEST kapsamında yapılan çalışmalar ile milli teknoloji hamlesi konularına değindi.

Havacılık alanının gelişmesinde Müslüman bilim adamlarının yaptığı buluşların önemini anlatan Bayraktar, cebir ve optik alanında yapılan buluşlar, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kanatla uçma deneyimi ve ilk gözlemevinin Müslümanlar tarafından yapılmasının çok önemli olduğunu aktardı. Bayraktar, bugünün havacılığının ilk ortaya çıktığı 1900'lü yılların başında Osmanlı Devleti'nin buna çok merak saldığına işaret ederek, hem Nuri Demirağ hem de Vecihi Hürkuş tarafından yapılan çalışmaların geliştirilemediğini belirtti.