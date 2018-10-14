Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! Ülke sayısı 4'e çıkacak

Uluslararası Vuslat Platformu tarafından Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde bu yıl altıncısı düzenlenen Abant Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen "Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası Konferansları" devam ediyor.

Konferansın "Savunma Sanayinin Önemi ve Dünyaya Nizam Vermedeki Gücü" konulu oturumunda sunum yapan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İnsansız Hava Araçları (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ve TEKNOFEST kapsamında yapılan çalışmalar ile milli teknoloji hamlesi konularına değindi.

Havacılık alanının gelişmesinde Müslüman bilim adamlarının yaptığı buluşların önemini anlatan Bayraktar, cebir ve optik alanında yapılan buluşlar, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kanatla uçma deneyimi ve ilk gözlemevinin Müslümanlar tarafından yapılmasının çok önemli olduğunu aktardı. Bayraktar, bugünün havacılığının ilk ortaya çıktığı 1900'lü yılların başında Osmanlı Devleti'nin buna çok merak saldığına işaret ederek, hem Nuri Demirağ hem de Vecihi Hürkuş tarafından yapılan çalışmaların geliştirilemediğini belirtti.

"F-35, üretilecek en son insanlı savaş uçağı"

Bayraktar, Demirağ ve Hürkuş'un büyük kahramanlık göstererek yaptığı uçakların 1950’lerde yok edildiğini anlattı.

"Bunların yerine bir modele montaj sanayine döndüğü görülüyor. Biz buna müsaade etmeseydik bunlar yapılamazdı. Bunlarla bir şekilde hesaplaşmalıyız. Biz bütün dünyayı aydınlatmışız bir tarafta ama bunu da yapmışız. Tabii biz o dönemdeki bu ivmeyi yakalamışken devam ettirecek olsak, dünyada Türkiye ilk 3 uzay gücünden biri olacaktı. Bugün SİHA ve İHA'nın da üzerinde Mars’ta uydumuz var mı, aracımız var mı onu konuşuyor olacaktık. Türkiye'nin almaya çalıştığı F-35 uçaklar, üretilecek en son insanlı savaş uçağı. Bundan sonra hepsi insansız olacak. 5 jenerasyon jet yapılmış. 1900’lerden itibaren insanoğlu 100 sene boyunca bütün birikimi ile en son bunu yapmış."

Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren ilk yerli uçağın İHA'lar olduğuna dikkati çekti.

"2007'de TSK'nın envanterine, Türk milletinin yaptığı uçak kullanıma girdi. Bu ilk ve önemli bir kırılma noktası. Nuri Demirağlara, Vecihi Hürkuşlara nasip olmadı. 2008’de aktif bir şekilde kullanıldı. 2 metrelik uçaklar çok başarılı oldu. 2009’da 9 metrelik uçağı yaptık. Biz 2009'da 9 metrelik İHA'ları kullanırken, Amerika’nın ve İsrail’in İHA’ları kendileri inip kalkmıyordu. 2014’te terörle mücadelede ciddi önem kazanan SİHA’ların temeli atıldı ve envantere girdi. 2015’te milli mühimmatları yaptık."

"Türkiye'ye terörle mücadele için SİHA satılmıyordu"

Bayraktar, Türkiye'nin daha önce dışarıdan İHA ya da SİHA almak istediğini ancak alamadığını hatırlattı. "Türkiye’ye bir türlü SİHA verilmiyordu. Savaşmak için değil terörle mücadelede kullanmak için istiyorduk ama buna rağmen verilmiyordu. Savaş uçağı alabiliyorsunuz ama SİHA verilmiyor. Niye diye sormak lazım. Çünkü terörle mücadelenin bir anlamda bitmesi istenmiyor. Çünkü çok kritik, çok stratejik bir oyun değiştirici."

Selçuk Bayraktar, dünyada uçağa ilk silah takıp kullanan ülkenin İran olduğunu ve şu anda bu teknolojiyi İsrail ve Amerika ile birkaç ülkenin yaptığını belirtti."Rusya neredeyse hiç o alanda yok. Amerika buna çok büyük kaynak aktarıyor. Mesela Çin hiç ortada yoktu ama Çin her şeye çok büyük giriyor, epey yol aldı. Türkiye, İHA ve SİHA'ların silahlı kuvvetlerde kullanımı anlamında ilk 3'tedir, teknolojik gelişmişlik anlamında ilk 4-5'tedir. TSK dünyada en fazla yoğun operasyon yapan ordulardan biri."

"Sonraki hedefimiz de insansız savaş uçağı"

Bayraktar, şu anda TSK’nın envanterinde 52, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde ise 6 SİHA olduğunu söyledi.

"Şu anda 2 farklı ülkeye satacağız. Bu sayıyı 4’e kadar çıkartacağız. Azerbaycan ile de görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin yurt dışına sattığı ilk uçak, milli İHA’lardı ama şimdi büyükler de yakında teslim edilecek. Onlar üretim hattında, çıkmak üzere. Şu ana kadar da 70 bin saatin üzerinde uçuş yaptı. Biz konuşurken 15-20 tanesi havada. İnşallah sonraki hedefimiz de insansız savaş uçağı. Tabii uzun sürecek program bunlar. Bir anlamda gelecekte yapılacak bütün savaş uçakları insansız olacak. Ses hızına yakın ya da üzerinde kabiliyetlere sahip bir uçak olacak. Onun da 2023’den önce semalarımızda uçuşuna başlayacağız."