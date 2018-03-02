Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler! Ortalık fena karışacak

Selami Şahin ile Didem Şahin, 32 yıl önce dünya evine girmişti. Evlendikleri yıl Didem Şahin 14 yaşındaydı. Öte yandan 19 Mayıs 1985 tarihinde evlendikleri yer olan mekanda yine aynı tarih olan 19 Mayıs 2015'te nikah tazeleyen ünlü çift, törene sadece yakın dostlarını davet etmişti.

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen ünlü çift, çok tartışılacak açıklamalar yaptılar. Didem Şahin, Selami Şahin'in flörtlerini görmezden geldiğini söyleyip üç maymunu oynadığını her şeyi görüp duymadığını belirtti. Selami Şahin de bu sözlerin üzerine, "Didem ben eve gelince 'Hoş geldin benimkisi' evden gidince 'Güle güle elinkisi' diyerek uğurlar." dedi.

Başta Zeki Müren, Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi birçok önemli isme şarkı vermiş Selami Şahin'in 300'den fazla bestesi var. Çiftin 32 yıllık evliliklerinden 3 çocukları oldu. Emirhan Şahin ile İrem Şahin çok tanınmıyor. Lider Şahin ise İrem Derici ile olan aşkıyla gündem olmuştu. İddiaya göre de Lider Şahin'in annesi Didem Şahin, evliliği onaylamadığı için sallantıda yürüyen ilişki bitmişti.

