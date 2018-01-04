Selahattin Demirtaş'tan flaş karar! Bırakıyor mu?..

EDİRNE'de yaklaşık 13 aydır tutuklu bulunan HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP liderliğini bırakıyor. Yargılandığı davalarda 'siyaset yasağı' kararı çıkabileceğini belirten Demirtaş parti yönetimine, “Cezalar gelebilir, siyaset yasağı gelebilir. Romantik olmaya gerek yok. Partiyi zor duruma sokmaya gerek yok” mesajı gönderdi.

KÜRKÇÜ: KARARINI PARTİYE BİLDİRDİ... Demirtaş'ın parti genel başkanlığını bırakma kararını genel merkeze bildirdiğini ifade eden HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Biz Demirtaş’tan memnunuz. Ama Demirtaş’tan devlet memnun değil ve Demirtaş’ı hapiste tuttukça bir eş başkanı cezaevinde olan bir parti olarak HDP günlük işlerini teknik olarak yürütmekte zorluk çekiyor. HDP’nin işlerini sürdürmesi daima cezaevi yönetimlerinin gözetimine sokulmuş oluyor" dedi.

HDP LİDERLİĞİ İÇİN ADAY VAR MI?: "Peki, Demirtaş dışında kim genel başkanlığa aday olacak?" diye sorulan Ertuğrul Kürkçü, "Buna parti birlikte karar verir. Henüz böyle bir isim yok. Parti eğer böyle bir yola yönelecek olursa bunu değerlendirir. Bence burada bir sıkıntı olmaz. Fakat eninde sonunda bizim işlerimizin yürümesi bakımından düzenleme gerekirse, düzenleme olur" dedi.

DURUM YENİ BİZ DE BİLMİYORUZ: Yeni adayın kim olacağı yönündeki ısrarlı sorular üzere Kürkçü, "Olsa da bu konuda bir mutabakat olmadan deklare etmek, partiden önce sizin bilmeniz yakışık almaz. İkincisi; hakikaten bilmiyoruz. Demirtaş’ın kendisi de 'çekilebilirim' dedi ve bu olasılık değerlendiriliyor. Bunu söylememde bir mahsur yok" cevabı vermekle yetindi.