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Selahattin Demirtaş'ın ifadesi : Katkım varsa ben de alçağım

Selahattin Demirtaş'ın ifadesi : Katkım varsa ben de alçağım

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarına ilişkin, "Yasin Börü'nün vahşice katledilmesi bir barbarlıktı. Bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamış demektir. İddia edildiği gibi bunda benim de katkım varsa eğer aynı alçaklık bana da bulaşmış demektir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 14:40 - Güncelleme: 15-02-2018 14:54

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya Demirtaş, avukatları ve HDP'li milletvekilleri katıldı. Dün başladığı savunmasına devam eden Demirtaş, davaya konu olan konuşmalarına ilişkin fezleke hazırlayan savcıların FETÖ'cü olduğunu, örgütün yargıya yaptığı müdahalelerle kendisinin sanık olmasının doğru olmadığını öne sürdü.

''BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN RİSKLER ALDIK''
Demirtaş, dava kapsamında sanık değil tanık olarak dinlenmesi gerektiğini savundu. Demirtaş, hakkında hazırlanan fezlekelerde "ülke ve millet düşmanı" olarak yansıtıldığını kaydederek, "Selahattin Demirtaş ve arkadaşları sanki bu ülke için hiçbir zaman iyi bir şey yapmamışlar, sadece terör örgütü kurup yönetmişler. Ülkede barışın sağlanması için çok büyük riskler aldık" dedi.

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 ''YASİN BÖRÜ'NÜN VAHŞİCE KATLEDİLMESİ BİR BARBARLIKTI''
Demirtaş, 6-7 Ekim 2013'te Diyarbakır'da yaşanan olaylarda 54 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulduğunu belirterek, "Dosyada sadece Yasin Börü ismi zikrediliyor. Diğerlerinin ismi geçmiyor. Yasin Börü'nün vahşice katledilmesi bir barbarlıktı. Bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamış demektir. İddia edildiği gibi bunda benim de katkım varsa eğer aynı alçaklık bana da bulaşmış demektir. 'Demirtaş'ın çağrısıyla sokağa döküldüler, 54 kişiyi katlettiler' yönündeki haberlerle aleyhimde kampanya yürütüldü" ifadelerini kullandı.

''FETÖ'NÜN AMACI ÇÖZÜM SÜRECİNİ BALTALAMAKTI''
FETÖ'nün çözüm sürecinin baltalanmasında parmağı olduğunu söyleyen Demirtaş, örgütün amacının çözüm sürecini bitirmek ve bu kapsamda taraflar arasında güvensizliği sağlamak olduğunu belirtti.

''HÜKÜMET TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMUŞTU''
İddianameye çözüm sürecindeki faaliyetlerinin de alındığını ileri süren Demirtaş, "Bu ülkede bizler barışı sağlayabilirdik. Şiddeti, silahı bitirebilirdik. Parlamento olarak, siyasiler olarak bunu sağlayabilirdik. Hükümet de çaba sarf ediyordu, Allah var. Elini taşın altına koymuştu. Doğru çok çaba sarf ettik. Onlar da sorumluluk üstlendiler. Ama onlar cemaati beslediler. Cemaat onların altını oydu, çözüm sürecinin altını oydu. Bunlar ortaya çıktı. Ama bundan hiçbir ders çıkarılmadı ki. Bunların hazırladığı dinleme ve uyduruk delillerle hazırladığı fezlekelerle Selahattin Demirtaş tutuklanıp, yargılanıyor. Elinizde FETÖ'ye ait olmayan hiç bir delil yok" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • serhad 15 Şubat 2018 17:20 katkın olmasına gerek yok ölesin zaten seloo

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KİMDİR ?
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Selahattin Demirtaş, 10 Nisan 1973'te Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Tahir, annesinin adı Sadiye'dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Yö

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