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Selahattin Alpay kimdir, aslen nereli karısı bakın kim?

Selahattin Alpay kimdir, aslen nereli karısı bakın kim?

Selahattin Alpay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Selahattin Alpay'ın karısı kim, kaç çocukları var sorularının yanıtı haberimizde. 1967 doğumlu olan Selahattin Alpay aslen Malatyalı. Evli ve 3 çocuğu olan Selahatin Alpay güçlü sesi ile Türkiye'nin konuştuğu isimler arasında. Peki Selahattin Alpay kimdir, karısı kim, çocukları kim. Selahattin Alpay biyoğrafisi...

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 15:12 - Güncelleme: 27-02-2018 15:12

Selahattin Alpay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Selahattin Alpay'ın karısı kim soruları merak edildi. 1967 doğumlu ve aslen Malatyalı olan güçlü ses Selahattin Alpay'ın 2'si kız 1'i erkek olmak üzere 3 çocuğu var.

SELAHATTİN ALPAY KİMDİR: 1967 senesinde Malatya Halk Eğitim Merkezi’nde müzik çalışmalarına başlayan Selahattin Alpay aynı sene ilk 45’liği Emo Suya Gider Eli Boş Gelir ile müzik dünyasına adım atmıştır.

1971 yılında askere gitmeden önce toplam 4 adet 45’lik çıkaran sanatçı Manisa’da askerlik yaptığı birlikte bando bölüğünde şan ve nota dersleri almıştır.

Askerliği bitirdikten sonra bir kamu bankasında çalışmaya başlamış bu dönemde Ankara Halk Evi’nde koroda yer almıştır. 1975’te girmiş olduğu Ankara Radyosu Sanatçılık sınavını kazanmıştır.

Hayatına 1981 yılından itibaren İstanbul’da devam etmeye karar vermiş ve İstanbul’a yerleşerek günümüze kadar toplam 23 kase ve cd ile birlikte 9 sinema filminde rol almıştır. Evli ve bu evliliğinden iki kızı birde oğlu olan Selahattin Alpay Malatya Hekimhan İlçesine bağlı Güzelyurt Beldesi Söğüt Köyü nüfusuna kayıtlıdır.

Müzik ve sanat hayatı süresinde 4 kez Yılın Sanatçısı ödülüne layık görülen Selahattin Alpay Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Solist sanatçı olarak müzik sanat hayatını sürdürmektedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 27 Şubat 2018 17:47 Salahattin Ã lpay 3 yaşında mi ASKERE gitti

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