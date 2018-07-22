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Selahaddin Menteş kimdir aslen nerelidir eşi ve çocukları

Selahaddin Menteş kimdir aslen nerelidir eşi ve çocukları

Bir dönem OHAL komisyonu başkanı olan Selahaddin Menteş Adalet Bakanı Yardımcısı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Selahaddin Menteş Malatya doğumludur.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 12:12 - Güncelleme: 22-07-2018 12:12

Siyaset sahnesinde birçok görev alan Selahaddin Menteş, son olarak Adalet Bakanı Yardımcısı görevine atandı. 3 Ekim 1970, Malatya doğumlu olan Selahadin Menteş'in biyografisi internethaber.com'da.

Selahaddin Menteş, ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamladı.1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu.

1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak  görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı.

2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı.

2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü.

2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. 2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı.

2014 Şubat ayı itibari ile Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Son olarak 16 Mayıs 2017 tarihinde Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığına atanmıştır.

SELAHADDİN MENTEŞ EŞİ VE ÇOCUKLARI; Evli ve iki çocuk babasıdır. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • SA 22 Temmuz 2018 13:11 BİYOGRAFİSİNİ OHAL KOMİSYON BAŞKANLIĞI VE AD BAK YRD OLARAK YETERLİ GÖREMEDİM...

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