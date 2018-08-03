Sel feleketindeki kaçak binanın sahibinden şok savunma!

Rize'de dün şiddetli yağmur sonrası meydana gelen sel ve heyelanların ardından bölgede temizlik ve hasar tespiti başlatıldı. AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de bölgede çalışma ve incelemelerini sürdürüyor. DSİ ekipleri sel taşkını sonrası tıkanan dere yataklarını, İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için mücadele veriyor.

BALÇIK TEMİZLİĞİ BAŞLADI: Sel sularının çekildiği yerleşim yerlerinde ise geriye balçıkla kaplanan ev ve iş yerleri kaldı. Vatandaşlar, temizlik çalışmasına başladı. Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde tarihi olduğu gerekçesiyle kaldırılmayan Dereboyu Deresi üzerindeki köprü, taşkına neden oldu. Taşkınla ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Merkeze bağlı Ambarlık köyünde de Çaykur'a ait çay fabrikası balçıkla kaplandı. Üretimin durdurulduğu fabrikada temizlik çalışması başlatıldı.

'ÖNLEM ALINMALI': Kömürcüler köyünde evinin zemin katını su basan Köksal Yazıcı, 3 yıldır aynı olayla karşılaştıklarını belirterek, "İleride, alçak olan köprü, tarihi diye kaldırılmadı. Taşkında altı tıkanan köprü nedeniyle sürekli sel baskınına uğruyoruz. Yetkililer kaldıramıyorsa ben dinamitle kaldırayım. Bu nasıl bir köprüdür? Kaldırılamıyor" dedi. Songül Kabil de köprünün kaldırılmaması nedeniyle sel baskınları yaşadıklarını belirterek, "Burada ihmal var. İhmal nedeniyle bu cezayı çekiyoruz. 3 yıldır art arda bunu yaşıyoruz. Günahtır bize. Bize bir imdat yetişsin. O köprünün cezasını biz çekiyoruz" diye konuştu.

BİNA SAHİBİNE GÖRE SORUN KÖPRÜDE: Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde dere yatağında yer alan ve selde tedbir amacıyla boşaltılan 7 katlı binanın sahibi Mustafa Yazıcı, kendisini savundu. Binasını 25 yıl önce inşa ettiğini anlatan Yazıcı, 12 metre olan dere yatağının daraltılarak, 10 yıl önce köprü inşa edildiğini belirtti, taşkınlarda köprünün altının tıkanması sonucu sel baskını meydana geldiğini söyledi. Yazıcı, "Güneşli havada geldiler, derede 2 teneke su varken ölçüm yapıp gittiler. 'Hazır köprü projesi' dediler, burada uyguladılar. Dere taştığı zaman köprünün altı tıkanıyor, sel basıyor. Bu köprü yapıldıktan sonra bu olaylar yaşanmaya başlandı. Dere üzerinde tarihi eser diye yatağı kapatan köprü yıkılmadı. Bunun neresi tarihi eser? Benim binamda bir sıkıntı yok. Dereye yapılan köprü benim evimi tehlikeye atıyor. Masa üzerinde yapılan projeyi gelip burada uyguluyorlar. Doğa da masa üzerinde yapılan projeyi bu hale getiriyor" dedi.

  • Güncel 03 Ağustos 2018 16:22
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