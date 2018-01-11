“Seksten sonra çok eğlenirim” demişti! Bir açıklama daha yaptı

Türkiye'nin tek başına sahneye çıkan tek kadın komiği. Sahnede 41 yılını tamamladı. Tek kişilik, 'Aşk ve Komedi' oyunu 5. sezonunda, tıklım tıklım. Yaşı olmayan kadın hala erkeklerin radarında. Geçtiğimiz günlerde Behzat Uygur'a özel hayatıyla ilgili konuşan usta tiyatrocu Nilgün Belgün'ün seks itirafı olay olmuştu. Belgün; 'Seks yaparken sadece karşımdaki insana konsantre olurum. Seks bitince çok eğlenirim. Zaten eğlenmediğim adamla beraber olmam.' ifadelerini kullanmıştı.
Nilgün Belgün, 'Sadece evliliklerini mi anlatıyorsun, flörtler yok mu?' sorusuna ''Onları da katsam bir hafta oturup izlemesi gerekir seyircinin. Hiç olmazsa diğerleri üç tane. Bir eşle iki kez evlendim, yani dört nikahım, üç cenazem var. Hiçbirini öldürmedim korkma. Süründürmüşlüğüm var ama öldürmüşlüğüm yok.'' şeklinde cevap vermişti.
Usta oyuncu, ''Aşık olduğunda nasıl olursun?'' şeklindeki soruya şu cevabı vermişti; ''Ay ben çok mutlu olurum aşık olunca. Aşkı çok severim, aşık olayım diye bahane yaratabilirim.''
''Her ortamda eğlenceli bir kadınsın. Peki yatakta da komiklik yapar mısın?'' sorusuna ise ''Yaparım, her yerde yaparım. Seks yaparken yapmam da, sonrasında yaparım. Seks yaparken sadece karşımdaki insana konsantre olurum. Seks bitince çok eğlenirim. Zaten eğlenmediğim adamla beraber olmam. Aynı dili konuşmak lazım karşındaki adamla. Konuşamıyorsan ne seks olur ne evlilik. Bir gün ya da bir saatlik olup biter.'' ifadelerini kullanmıştı.
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