Seksi golfçüye büyük şok! Çıplak fotoğrafları sızdırıldı kabusu yaşadı

Güzelliğiyle erkeklerin başını döndüren Paige Spiranac, The Guardian'a verdiği röportajda daha önce ölüm tehditleri aldığını söyledi. Daha önce çıplak fotoğrafları basına sızan ünlü golfçü, bu süreçte şantaja uğradığını ve ölüm tehditleri aldığını söyledi. Spiranac, erkeklerin domine ettiği bir spor olan golfte bir figüran olarak görülmenin de son derece sinir bozucu olduğunu söylemekten geri kalmadı.
"İnsanlar yalnızca dekolte giyindiğim için şu anki bulunduğum noktada olduğumu zannediyor." diyen güzel golfçü Spiranac, hakkında yapılan olumsuz eleştirilere aldırış etmeden yoluna devam ediyor. Spiranac, erkeklerin kadınları seks objesi gibi görmesinin rahatsız edici olduğunun altını çizen güzel golfçü, yeşil sahadaki başarısıyla bu algıyı yıkmak istediğini dile getirdi.
Özel yaşantısına dair bir sosyal medyada birçok fotoğrafını paylaşan güzel golfçü, Instagram'da tam 1,2 milyon kişi tarafından takip ediliyor.
İşte seksi golfçünün birbirinden güzel fotoğrafları...
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