Seksi golfçüye büyük şok! Çıplak fotoğrafları sızdırıldı kabusu yaşadı

Güzelliğiyle erkeklerin başını döndüren Paige Spiranac, The Guardian'a verdiği röportajda daha önce ölüm tehditleri aldığını söyledi. Daha önce çıplak fotoğrafları basına sızan ünlü golfçü, bu süreçte şantaja uğradığını ve ölüm tehditleri aldığını söyledi. Spiranac, erkeklerin domine ettiği bir spor olan golfte bir figüran olarak görülmenin de son derece sinir bozucu olduğunu söylemekten geri kalmadı.