Seks yaparken penisi kırıldı! Kız arkadaşı olay için bakın ne dedi

İngeltere'de yaşayan 48 yaşındaki Sean Marsden'in penisi, kız arkadaşıyla seks yaparken kırıldı. Acının "tarif edilemez" olduğunu belirten Marsden, bir sonraki sefere daha dikkatli olacağını söyledi.

Seks yaparken penisi kırıldı! Kız arkadaşı olay için bakın ne dedi

Metronews.co.uk'da yer alan habere göre İngiltere yaşayan Marsden ve sevgilisi birlikte oldukları sırada 'çat' diye yüksek bir ses duydu. Marsden, 'bir şeylerin' yolunda olmadığını anlayıp ambulans çağırdı. Çift, bu sırada penisin kırıldığını fark etti.

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Seks yaparken penisi kırıldı! Kız arkadaşı olay için bakın ne dedi

1 AY SEKS YASAĞI: Marsden'ın söylediğine göre kırılan penisi bir şarap şişesi boyutuna kadar şişmişti ve acı dayanılmazdı. Hastanedeki doktorlar Sean'a ağrı kesici verdiler, tanıyı koyduktan sonra sonda verdiler ve penisine bir çubuk bağlayıp bandajladılar.

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Seks yaparken penisi kırıldı! Kız arkadaşı olay için bakın ne dedi

Doktorlar Marsden'ı bir ay boyunca seks yapmaması konusunda uyardılar. Ancak Marsden sadece üç hafta boyunca dayanabildiğini söyledi. Marsden, "Seks yapmamaya dayanamadım. Çok korkuyorum ama bu beni vazgeçiremez" dedi.

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Seks yaparken penisi kırıldı! Kız arkadaşı olay için bakın ne dedi

Marsden, kız arkadaşı Louise'in artık birlikte olmaktan korktuğunu söyledi. 'Louise tekrar canımı yakmaktan korkuyor.

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