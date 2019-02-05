Seks yaparken penisi kırıldı! Kız arkadaşı olay için bakın ne dedi

Metronews.co.uk'da yer alan habere göre İngiltere yaşayan Marsden ve sevgilisi birlikte oldukları sırada 'çat' diye yüksek bir ses duydu. Marsden, 'bir şeylerin' yolunda olmadığını anlayıp ambulans çağırdı. Çift, bu sırada penisin kırıldığını fark etti.
1 AY SEKS YASAĞI: Marsden'ın söylediğine göre kırılan penisi bir şarap şişesi boyutuna kadar şişmişti ve acı dayanılmazdı. Hastanedeki doktorlar Sean'a ağrı kesici verdiler, tanıyı koyduktan sonra sonda verdiler ve penisine bir çubuk bağlayıp bandajladılar.
Marsden, kız arkadaşı Louise'in artık birlikte olmaktan korktuğunu söyledi. 'Louise tekrar canımı yakmaktan korkuyor.
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