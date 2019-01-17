Seks Adası'nda bekaretini kaybetti! Son isteği şok etti

Dünya Karayipler'deki Seks Adası'na reşit olmamasına karşın girmeyi başaran 16 yaşındaki Brian'ın iddialarını konuşuyor. Bir İngiliz gazetesine Seks Adası'nda katıldığı festivale ilişkin açıklamalar yapan Brian, adaya babasının kredi kartını kullanarak giriş yaptığını, kartın onay alması sonrası kendi yaşını kimsenin sorgulamadığını söyledi. Brian'ın son isteği ise herkesi şaşırttı.

New York'ta yaşayan lise öğrencisi Brian Seks Adası'ndaki festivale bilet kazandığında bakir olduğunu ve öncesinde hiç cinsel ilişkiye girmediğini söyledi. Karayipler'deki Seks Adası'na gittikten sonra hayatında ilk kez cinsel ilişkiye girdiğini, uyuşturucu ve alkol kullandığını da anlatan Brian, şöyle konuştu:

"Adaya girince 2 kız seçmemi istediler. İki kız beni sarhoş etti ve hayatımda ilk kez seks yaptım. Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ama kızlar benim yerime her şeyi yaptılar. "

