Seks Adası'nda bekaretini kaybetti! Son isteği şok etti

Karayipler'deki Seks Adası'na reşit olmamasına karşın girmeyi başaran 16 yaşındaki New York'lu Brian'ın son istediği herkesi şaşırttı.

Seks Adası'nda bekaretini kaybetti! Son isteği şok etti

Dünya Karayipler'deki Seks Adası'na reşit olmamasına karşın girmeyi başaran 16 yaşındaki Brian'ın iddialarını konuşuyor. Bir İngiliz gazetesine Seks Adası'nda katıldığı festivale ilişkin açıklamalar yapan Brian, adaya babasının kredi kartını kullanarak giriş yaptığını, kartın onay alması sonrası kendi yaşını kimsenin sorgulamadığını söyledi. Brian'ın son isteği ise herkesi şaşırttı.

19
Seks Adası'nda bekaretini kaybetti! Son isteği şok etti

Karayipler'deki Seks Adası'na reşit olmamasına karşın girmeyi başaran 16 yaşındaki New York'lu Brian'ın son istediği herkesi şaşırttı.

29
Seks Adası'nda bekaretini kaybetti! Son isteği şok etti

New York'ta yaşayan lise öğrencisi Brian Seks Adası'ndaki festivale bilet kazandığında bakir olduğunu ve öncesinde hiç cinsel ilişkiye girmediğini söyledi. Karayipler'deki Seks Adası'na gittikten sonra hayatında ilk kez cinsel ilişkiye girdiğini, uyuşturucu ve alkol kullandığını da anlatan Brian, şöyle konuştu:

39
Seks Adası'nda bekaretini kaybetti! Son isteği şok etti

"Adaya girince 2 kız seçmemi istediler. İki kız beni sarhoş etti ve hayatımda ilk kez seks yaptım. Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ama kızlar benim yerime her şeyi yaptılar. "

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro