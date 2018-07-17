Şekersiz çikolata tarifi diyet yapanlara muhteşem tatlı

Doğal süper gıda, insan sağlığına faydalı son derece zengin ve tabii içerikleriyle, vücudun temel ihtiyaçlarını (vitamin, mineral, protein, yağ vb) az miktar tüketilse dahi karşılayan, hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi bulunan gıdalar olarak tanımlanabilir. Bunlar düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemi güçleniyor, insan kendini dinç ve enerjik hissediyor.

İşte sağlıklı çikolata tarifi için gerekli malzemeler; Çok basit bir şekilde dört dakikada uygulanabilen süper gıdalar ile harika bir alternatif. İçerisinde herhangi bir kimyasal veya aroma arttırıca madde olmdan yapılabilmektedir.

100 gram kakao yağının içerisine hindistan cevizi yağı erittikten sonra on tatlı kaşığı kadar keçi boynuzu ve kakao gibi öğütülmüş karışımını yedirip ve iyice karıştırın. Sonrasında üç çorba kaşığı kadar bal koyduktan sonra kalıplar döküp afiyetle tüketebilirsiniz.

Kaynak : Cevapla.tv