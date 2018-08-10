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Şekerden 30 kat tatlı olmasına rağmen sadece 0 kalori!

Şekerden 30 kat tatlı olmasına rağmen sadece 0 kalori!

Stevia olarak adlandırılan bitki türü şekerden 30 kat daha tatlı olmasına rağmen sıfır kaloriye sahip. Uzmanlar, stevia bitkisinin kandaki şeker oranını yükseltmediği için şeker hastaları tarafından güvenle kullanıldığını belirtiyor.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 00:30 - Güncelleme: 10-08-2018 00:30

Prof. Dr. Kenan Turgut, dünyada yapay tatlandırıcıların tahtını sarsan ve ülkede 'şeker otu' olarak bilinen 'Stevia' bitkisinin şekerden 30 kat daha tatlı olmasına rağmen sıfır kaloriye sahip olduğunu ifade ederek, doğal tatlandırıcıların meyve suları, gazlı içecekler, çikolatalar, bisküviler, pastalar, kekler başta olmak üzere şekerin kullanıldığı her türlü tatlı ya da farklı gıda ürününde kullanıldığını veya kullanılma potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Şeker otunun en önemli özelliğinin, kan şekerini artırmaması ve dişleri çürütmemesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turgut, "Stevia kandaki şeker oranını yükseltmediği için şeker hastaları tarafından güvenle kullanılmaktadır. Sıfır kalori özelliğinden dolayı da diyet ürünlerinde tercih edilmektedir. Bu bitkinin kuru yaprakları şekerden 20-30 kat, sıvı ekstraktı ise 200-300 kat daha tatlıdır” şeklinde konuştu. SAĞLIKLI DOĞAL BİR TATLANDIRICI: Anavatanı Paraguay olan Stevia bitkisinin yapraklarında bulunan Steviol glikozitler sayesinde birçok ülkede doğal tatlandırıcı olarak kullanıldığını belirten Prof. Dr. Turgut, "Örneğin Japonya şeker ihtiyacının yüzde 40’ını stevia bitkisinden karşılamaktadır. Gıda maddelerinde şeker ve yapay tatlandırıcı kullanılmasının sağlık açısından zararlarının sıkça konuşulduğu günümüzde stevia bitkisi şeker ve sentetik tatlandırıcılara alternatif olarak son derece sağlıklı doğal bir tatlandırıcıdır” diye konuştu. TÜRKİYE'DE İLK KEZ ÜRETİM İZNİ VERİLDİ: Prof. Dr. Turgut, "Yabancı döllenen ve kendine uyuşmazlık özelliği gösteren şeker otu bitkilerinde genetik çeşitliliğin çok yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, projede klon seleksiyon yöntemi uygulanarak genetik ilerleme sağlanmış ve bunun sonucunda da tatlandırıcı oranı yüksek olan çeşit adayları ıslah edilmiştir. Islah edilen çeşit adaylarının gelecek nesillerde homojenliğini korumak için ise sürdürülebilir bir in vitro çoğaltma yöntemi geliştirilerek ideal fidelerin üretilmesi sağlandı. Islah edilen çeşit adaylarından üç adedine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk defa üretim izni verildi. Böylece, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 2011 yılından beri yürütülen araştırmalar sonucu Türkiye tarımına kazandırılan stevia bitkisinin tarımının yaygınlaşması açısından önemli bir adım atılmış oldu. Stevianın adını da Türkiye için 'Şeker Otu' olarak belirlemiş olduk” dedi.

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