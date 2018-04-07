'Şeker vatandır satılmaz sattırmayacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'da açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu, "Hayatında şeker fabrikası kurmayan şeker fabrikası satacağım diyor. Kime satacaksın, niye satacaksın? Çok güzel bir tabiatımız var. Şeker pancarı üretiminde Türkiye Cumhuriyeti dünya beşincisi. Bunu hazmedemiyorlar. 'Sizin ayağınızı nasıl kaydırırız da şekeri satarız' diyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Şeker vatandır, vatan satılmaz." dedi

"'FABRİKALARIN SATIŞINI DURDURDUM' DE VALLAHİ GELİP TEBRİK EDECEĞİM"

Şekerin Türkiye'nin her yerinde yetişebildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Planlı tek ürünümüz şeker pancarıdır. Karadeniz'in, Akdeniz'in kıyıları hariç her yerde yetişiyor. Şeker pancarı demek niteliksiz iş gücüne istihdam demektir. İstihdam yaratıyor şeker pancarı. Sadece istihdam mı yaratıyor. Hayvancılıkta önemli bir gıda maddesidir. Türkiye, hayvancılıkta Ortadoğu'yu besliyordu. Şimdi ithal ediyoruz. Yem fiyatlarını bilen var mı? Sen yem fiyatlarını ucuz verdin de vatandaş mı hayvanı pahalı satıyor? Bir kilo süte bir kilo yem alıyorlar. Normalde bir kilo süte birkaç kilo yem almamız lazım. Pancar sadece şeker değil. Aynı dönem ormanın verdiği oksijenden 3 kat daha fazla oksijen veriyor şeker pancarı. Şeker fabrikaları bazen stratejiktir. Van'ın Erciş ilçesinde tek fabrika var. Bütün kasaba oraya bakıyor. Herkes kazanıyor. Şimdi orayı satıyorlar. Bu Erciş'i yok edeceğim demektir. Senin feriştahın gelse orayı kapattırmayacağız. Karadeniz'in fındığı nasıl stratejikse, Zonguldak'ın kömürü nasıl stratjikse, şeker de öyle stratejiktir. Sarayda şeker yok. Şeker kilo aldırıyormuş. Yerine bal kullanıyorlar. Millet bir liraya muhtaç, gözünüze, dizinize dursun. 'Şeker fabrikalarının satışını durdurdum' de, vallahi billahi gelip tebrik edeceğim." diye konuştu.

"VATANI VATAN YAPAN ŞEHİDİ KLARNETLE ANMAK DEĞİL, ACIYI PAYLAŞMAKTIR"

'Bayrak bizim en güzel kutsalımızdır' diyen Kılıçdaroğlu, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Peki ya vatan. Aynı şair diyor ki 'Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' Biz bu vatanda alın teri döktük, bu vatanda birlikte kardeşce yaşamak istiyoruz. Burada her partiden vatandaşa saygılıyım. Benim görüşümde söz konusu yandaş değil, vatandaştır. Vatandaş kazanıyor, üretiyorsa eyvallah. Bir masaya otur, eline al viski bardağını, dışarıdan mal gelsin satalım. Türkiye ekonomik gücünü dışarıdakilere veremez. Vatanı vatan yapan Rize'nin çayı, Zonguldak'ın kömürü, Karadeniz'in fındığıdır, Çorum'da şeker fabrikasında çalışan alın teri döken üretendir. Vatanı bunlar vatan yapar. Bu vatanda üretip hakça yaşayacağız. Vatanı vatan yapan kendi ülkesinde askerliğini yapandır. Ankara'daki beylerin çocukları askere gitmeyecek. Garibanın çocuğu askere gidecek, bana milliyim edebiyatı yapacaksın. Vatanı vatan yapan şehidi klarnetle, davulla, zurnayla anmak değil, vatanı vatan yapan acıyı paylaşmaktır." şeklinde konuştu.

"DÜNYADA 14'ÜNCÜ OLAN FABRİKA ZARAR EDİYOR DİYORSUN?

'Fabrikaları niye satıyorlar?' diyen Kılıçdaroğlu, "Bir ülkeyi yönetenler yakayı tefeciye kaptırdılarsa her şeyi yaparlar. Örnek vereyim. Bir avuç tefeciye yurtdışındaki tefeciye ödenen faiz 150 milyar dolar. Buradan çağrı yapıyorum. 'Siz Londra ağırlıklı bir grup tefeciye 150 milyar dolar faiz ödediniz mi?', çıkın cevaplayın. İçerideki tefecilere ödediklerini de söyleyeceğim. Şeker fabrikalarını bunun için satıyorlar. Aranızda devlet tahvili alan var mı? Yurtiçindeki bir grup tefeciye 675 milyar faiz ödediler. Yine sesleniyorum. 'Ey Kılıçdaroğlu sen Çorum'dan 675 milyar faiz ödediniz' dedin bu yalan' diyin. Diyemezler, bunlar devletin rakamları. Son 15 yılda milletin vergileri ile yapılan fabrikalar satıldı. Kaç lira para aldılar o satıştan biliyor musunuz? 60 milyar dolar aldılar. Sizden vergi aldılar, satıştan 60 milyar dolar aldılar, yetmedi. Milletin vicdanına, ahlakına, sağduysuna sesleniyorum. Oy dediniz oy verdiler, Saray dediniz saray verdiler, hanedan dediniz hanedan dediler. Ne istediyseniz verdiler. Sizin bu milletle derdiniz ne? Neden satıyorsunuz kardeşim? Yolda gelirken vatandaş diyor ki, 'Bu fabrikada 20 senedir geçici işçi olarak çalışıyorum. Neden kadro vermiyorsun bu vatandaşa kardeşim? Yemin yüzde 50'sini ithal ediyoruz. Aklınıza gelir miydi saman ithal edeceğiniz? Saman ithal ediyorsanız bu memlekette bir dert var demektir. Saman ithal eden bir yöneticiden, yöneticilerden bu memlekete hayır gelmez. 'Bu fabrikalar zarar ettiği için satıyoruz' diyorlar. İnanıyor musunuz? Çorumlular sizin inandığınız her şeye ben de inanıyorum. İnanmadığınız hiçbir şeye de inanmıyorum. Vallahi, billahi, tillahi sizi kandırıyorlar. Bu fabrikalar zarar etmiyor. Ankara'daki beyler bekliyorlar. Birinin yanında belki doktoru da bekliyordur. Son 4 yıldır üretim yaptırılmıyor. Kim yaptırmıyor, Ankara'daki beyler. Benim milletim artık yalana doydu. Bu bir parti değil vatan ve millet toplantısıdır. Kapatıyorsun 4 fabrikayı, yöneticiler var, işçiler var, geçici işçiler var. Bunların maaşlarını ödüyorsun? Sonra bunlar zarar ediyor diyorsun. Etmiyor, ettiriyorsun. Sana vallahi sattırmayacağız bu fabrikaları. Türk Şeker dünyadaki tüm şeker üretenler arasında 14'üncü. Tepe kuruluşta Türk Şeker var. Senin kaç fabrikan var 14'üncü olan. Dünyada 14'üncü sırada şeker fabrikası zarar ediyor diyorsun." ifadelerini kullandı.

"ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARI HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIR"

Mercimek, kuru fasulye, pamuk, ayçiçeği ithal ediyoruz diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 81 milyon. Egemen güçler diyor ki 'üretmeyin. Bizden satın alın, biz size vereceğiz.' Onlar döviz ödesinler bizden satın alsınlar istiyorlar. Bizim bir tarım bakanımız Fransa'da şövalye madalyası aldı. Fransız tarımına katkıdan aldı bu madalyayı. Dışarıdan ithal ettiniz, Fransa, Almanya, Hollanda çiftçisi için çalışıyorsunuz. Biz sizden ihraç ettik, o madalyayı verin. Alın o madalyayı bir yere koyun. Biz istemiyoruz öyle madalya. Türk Şeker'in başkanı beni ziyarete geldi .'Biz Türk Şeker fabrikası çalışanları olarak her türlü fedakarlığa hazırız. Ücretimizden de fedakarlık yapalım. Şeker vatandır, vatan satılmaz' dedi. Şeker fabrikasında çalışan işçi alışveriş yapmayacak mı? Hangi parayla yapacak bunları, çalışıp kazandığı parayla. Birinci sorun işsizlik ortaya çıkacak. Esnaf kardeşim, sizin içinde sorun ortaya çıkacak. Hangi partiden olursanız olun, önceliğimiz vatan, önceliğimiz üretim." dedi.

"DÜNYADA HANGİ ÜLKE KENDİ ÇİFTÇİSİ İLE REKABET EDER?"

Türkiye'nin kedine yeten ülkeler arasından çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dünyada kendi kendine yeten 7 ülke var denirdi. 15 yıl önce olan Türkiye, şimdi o listede yok. Yakında portakal dışarıdan gelirse şaşırmayın. Bu ülkenin insanı ne olacak? 'Büyük kentlerde taşeron işçisi olacaksınız, ya da yer altına inecek suçlu hale geleceksiniz' diyorlar. TRT haberden bir haber okuyacağım. Türkiye, Sudan'da tarım arazisi kiraladı. Burada kiralanan toprakta üretilen ürünler Türkiye'ye daha ucuz getirilecek. Türkiye'de toprak mı kalmadı? Özellikle AK Parti'li kardeşlerime sesleniyorum. Oy verdiniz, iktidara getirdiniz başımın üstüne. Bir parti önce kendisine oy verene ihanet ediyorsa 'dur' diyeceksiniz. Sudan'da toprak kiralamak ne demek. 780 bin dönüm araziyi Sudan'da kiraladın mı, kiralamadın mı? Dünyada hangi ülke kendi çiftçisi ile rekabet eder? Bana bir ülke gösterin."dedi.

"YABANCININ ÜRÜNÜNÜ ALMAYIN, YERLİ VE MİLLİ OLANI ALIN"

Nişasta bazlı şekere değinen Kılıçdaroğlu, "Şeker pancarından daha ucuzdur doğru. Pek çok Avrupa ülkesinde gıdada kullanımı yasaktır. Bazı ülkelerde yüzde 1.5'tir. Hangi üründe NBŞ kullanılıyorsa ben almayacağım. Yaz bunu kardeşim. Herkes şeker pancarından üretilen ürünü alın. Yabancının ürününü almayın. Yerli ve milliysek yerli ürün alın. Şeker pancarı üretimi kasıtlı olarak engelleniyor. Sizden son isteğim. Türkiye'nin temel sorunu var. Dış politika, ekonomi, eğitim, sağlık ve üretimde sorunmuz var. Bunların temeli üretimden geçiyor. Batan geminin malları gibi her şeyi satarak hiçbir dünya ülkesi ihya olmamıştır, olamaz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı vererek dünyaya örnek olduk. Cumhuriyeti kurduk, Ortadoğu'ya örnek oldu. Şimdi cumhuriyeti demokrasi ile, konuşarak, gerginlik olmadan taçlandıracağız. Barışı, huzuru bu topraklara getireceğiz." şeklinde konuştu.