Şeker- İş Sendikası'ndan CHP'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bulundu.

Edinilen bilgiye göre Gök, özelleştirilen şeker sektörünün ayakta kalamayacağını ifade etti.

Avrupa Birliği'nde şeker sektöründe özelleştirme yapılırken sürecin 11 yıla yayıldığını ve fabrikaların şahıslara değil, üreticinin içinde bulunduğu kooperatiflere devredildiğini belirten Gök, özelleştirmeyle 17-18 fabrikanın kapanacağını, bunun "Türkiye'nin şeker sektöründen çekilmesi" anlamına geleceğini kaydetti.

"ÇİFTÇİNİN ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu da şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı olduklarını yineleyerek, bu durumun uluslararası tekellerin Türkiye'ye girmesine yol açacağını ve şeker tarımını bitireceğini vurguladı.

Çiftçinin, şeker üreticisinin yanında olduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, tepkilerini her kulvarda dile getirmeye devam edeceklerini ifade etti.