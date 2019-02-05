Şeker hastalığı için kontrole gitmişti! Midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Antalya'da yaşayan 66 yaşındaki Durkadın Hoyrazlı ismindeki bir kadın, şeker hastalığı için rutin kontrole gittiği hastanede aniden ameliyata alındı.

Şeker hastası olan ve rutin kontrol için doktora giden 66 yaşındaki Durkadın Hoyrazlı, gittiği hastanede şoku yaşadı. Ultrason muayenesinde safra kesesinde taş olduğu belirtilerek ilerleyen zamanlarda kendisine rahatsızlık verebileceği bu nedenle ameliyat olması önerildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ramazan Sarıbay tarafından laparoskopik cerrahi yöntemiyle ameliyat edilen kadının safra kesesinden tam 311 adet taş çıkartıldı. Twitter

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2 saat süren ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ramazan Sarıbay, hekimlik hayatında çok sayıda safra kesesi ameliyatı gerçekleştirdiğini ama ilk defa bir hastanın safra kesesinden 311 adet taş çıkmasının kendisini şaşırttığını söyleyerek ameliyatta hastanın safra kesesini de aldıklarını belirtti. Twitter

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Sarıbay, "Safra kesesi rahatsızlıkları çoğu zaman hastalara rahatsızlık vermeyebiliyor. Birçok hastamız safra kesesinde taş olduğunu tesadüfen, başka bir rahatsızlık sonucu hastaneye geldiğinde öğreniyor. Bu hastamızda aynı şekilde şeker rahatsızlığı için kontrol amacıyla gelmişti. Hastanın yaşı, mevcut rahatsızlığı ve safra kesesinde bulunan taşların küçük olması nedeniyle safra kanalına düşerek tıkanıklık riski oluşturmaması için hastamıza ameliyat önerdik. Başarılı geçen ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu, kendisini taburcu ettik" dedi. Twitter

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