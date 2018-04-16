Şeker fabrikası ihalesinde flaş gelişme! Masadan kalktılar

Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalesi bugün yapılıyor. Erzurum şeker fabrikası ihalesine sadece iki firma katıldı. İhalede sıcak bir gelişme yaşandı. MBM Enerji ihaleye gelirken diğer firma olan Doğuş Gıda Yiyecek sadece teklifini gönderdi. 211 milyon lirayla başlayan ihalede MBM Enerji rakamı duyunca salondan ayrıldı. Doğuş da gelmeyince ihale başlamadan sona erdi.

Hürriyet'ten Ayşe Alp'in haberine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin üçüncü ihaleyi de önceden ilan etmeksizin yapıyor. ÖİB, Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikaları için ihalenin bugün olduğunu sabah yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Şeker fabrikaları öncesinde yaptığı teklifleri kamuoyuna ihaleler öncesinde açıklayan ÖİB, yine bugünkü duyurusunda üç fabrikaya hangi yatırımcıların teklif verdiğini ilan etmedi.

TURHAL'I KAYSERİ ŞEKER KAZANDI

Saat 15.00'da başlayan Turhal Şeker Fabrikası'nın ihalesine Kayseri Şeker, Bilgi Gıda , Albayrak, Doğuş Gıda ve MBM Enerji katıldı. İhaleyi 569 milyon TL teklif ile Kayseri Şeker kazandı. Saat 16.00'da ise Ilgın şeker fabrikasının satışı yapılacak.

1956 yılında açılan şeker fabrikası Erzurum'un ilk fabrikasıydı. Turhal Şeker Fabrikası 1934 yılında, Ilgın ise 1982'de üretime başlamıştı.

4 FABRİKANIN İHALESİ BİTTİ

Bor Şeker Fabrikası'na 336 milyon, Yozgat'a 275 milyon lirayla Doğuş Gıda; Kırşehir’e 330 milyon lirayla Tutgu Gıda; Çorum Şeker Fabrikasına da 528 milyon lirayla Safi Yakıt en yüksek teklifi veren olmuştu.

18 Nisan'da Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş Fabrikaları ile teklif verme süreleri uzatılan Erzincan ve Kastamonu Fabrikaları için teklifler alınacak.