  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şeker fabrikalarından sonra onlar da özelleştiriliyor

Şeker fabrikalarından sonra onlar da özelleştiriliyor

Şeker fabrikalarının satılmasının ardından bir satış da kömürde geliyor. Bu yıl en az beş kömür ve linyit madeni özelleştirilecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-04-2018 16:15 - Güncelleme: 10-04-2018 16:15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yıl en az beş kömür ve linyit madenini, ruhsat devri suretiyle işletme hakkının verilmesi yöntemini kullanarak ihale etmeyi amaçlıyor.

Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Temiz Kömür Teknolojileri zirvesinde Reuters'ın sorularını yanıtlarken, bu yöntemi kullanarak yapılacak ilk ihalenin Armutçuk Alacaağzı kömür madeni olduğunu ifade etti. Dönmez'in verdiği bilgiye göre, 15-20 milyon ton rezerve sahip Armutçuk madeni haziran ayının ilk haftasında ihaleye çıkacak.

'EN AZ 5 SAHAYI İHALE ETMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Dönmez, "Bu ilk örnek olacak. Bunun ardından 136 milyon ton rezervi olan bir saha yatırıma açılacak… Bu sene en az beş sahayı ihale etmeyi amaçlıyoruz" dedi. Armutçuk'un ardından ihaleye çıkacak ikinci sahanın şu anda Soma Kömür İşletmeleri AŞ ile sözleşme altında olduğunu kaydeden Dönmez, ancak bu sözleşmenin tasfiye ederek sahanın ruhsat devri yöntemiyle ihale edileceğini belirtti.

Dönmez bu yıl ihale edilecek sahalardan üçünün Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait kullanılmayan sahalar olacağını belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şeker fabrikalarından sonra onlar da özelleştiriliyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Nisan 2018 16:28 satın yavrum satın zaten millet aalışmış her şeye evet demeye sorgulama yok karşı çıkma yok

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro