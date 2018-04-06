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Şeker fabrikalarında ilk ihaleyi kazanan belli oldu

Şeker fabrikalarında ilk ihaleyi kazanan belli oldu

Bor şeker fabrikası özelleştirmesinde ihale yapıldı. En yüksek teklif 360 TL ile Doğuş yiyecek-içecek AŞ'den geldi. İhaleyi 336 milyon lira bedelle Doğuş Yiyecek kazandı.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 16:53 - Güncelleme: 06-04-2018 16:53

Bor Şeker fabrikaları ihalesinin ilki yapıldı. Niğde-Bor şeker fabrikası ihalesi 336 milyon lira bedelle Doğuş Yiyecek'in oldu. Doğuş Yiyecek-İçecek bünyesinde Doğuş Çay, Patos, Çerezos, Cipso gibi markalar bulunuyor.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), Kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüzünler Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ- Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarf içinde elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 245 milyon lira, artırım aralığı ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

DOĞUŞ ÇAY'IN SAHİBİ
1985 yılında kurulan Doğuş Yiyecek-İçecek bünyesinde Doğuş Çay, Patos, Çerezos, Cipso gibi markalar bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Nisan 2018 17:14 doğuş holding hiç bir şey üretmez alır satar..

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