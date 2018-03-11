  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şeker fabrikaları özelleşiyor mu? Erdoğan açıkladı

Şeker fabrikaları özelleşiyor mu? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili tartışmalara değindi. Erdoğan şeker fabrikalarının “işçi çıkarmama tahahhüdü” ile özelleştirileceğini söyledi. Erdoğan, vatandaşın cebini rahatlatacak kararlar alacaklarını da açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-03-2018 13:23 - Güncelleme: 11-03-2018 13:23

AK Parti, son günlerde gündem oluşturan üç konuda değerlendirme yaptı. Partinin MKYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda ilk kez konuştu. Erdoğan, şeker fabrikalarının “işçi çıkarmama tahahhüdü” ile özelleştirileceğini söyledi. Erdoğan, vatandaşın cebini rahatlatacak kararlar alacaklarını da açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün yapılan MKYK toplantısında, değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, hükümet olarak bir yandan vatandaşın güvenliğini sağlamak için mücadele ederken, diğer yandan ekonomik ortamı iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, “Vatandaşın ekonomik durumu önceliğimiz. Vatandaşın cebini rahatlatacak adımlar atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz” dedi.

İŞÇİ ÇIKARILMAYACAK

Cumhurbaşkanı, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinerek, “Bu işleri yapacağız. Devletin sırtında yük ve zarar ediyor. Özelleştirme zararı önleyecek şekilde yapılacak. 2002’den beri gündemimizde. Doğru olan bu. Burada çalışanların işten çıkarılması söz konusu olmayacak. İşçilerin çalışmaya devam etmesi teminatı ve taahhütname alınacak. Pancar üreticisinin mağdur edilmeyecek, çünkü fabrikalar kapanmayacak” dedi.

MUHALEFETİ SUÇLADI

Başbakan Yıldırım da şeker fabrikalarının kapatılacağı iddiasının, muhalefetin algı operasyonu olduğunu öne sürdü. Yıldırım, “Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Fabrikalar kapanmayacak. Özelleştirilirken, bazı şartlar konulacak. Kimse işsiz kalmayacak. Bu şartları yerine getirmezlerse satmayız. Alırlarsa bu şartlarda alacaklar” dedi.

AFRİN YORUMU

Erdoğan, Afrin konusunda ise “Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı ve aksaklık yok. Afrin’e yaklaşıldı. Kısa süre içinde Afrin şehir merkezi de teröristlerden arındırılacak, temizlenecek” dedi.

MHP UYARISI

Erdoğan, seçim ittifakı tasarısının önümüzdeki hafta Genel Kurul’da yapılacak görüşmelerinde, tüm milletvekillerinin çalışmalara katılmasını istedi. Erdoğan, “MHP ile önemli bir adım attık. Bu birlikteliğe ve seçimlerde yapılacak ittifaklara zarar verecek söylemlerden kaçınalım” dedi.

ULAŞTIRMADAN MEMNUN

Toplantıda, genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehirlerin ekonomik beklentileri başlıklı çalışma raporunu sundu. Yılmaz, vatandaşın en çok ulaşım projelerinden memnun olduğunu, yaşadıkları şehirlerde aksayan sorunlardan bürokrasiyi sorumlu tuttuğunu anlattı. Genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı da uyum çalışmalarıyla ilgili genel bir değerlendirme yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şeker fabrikaları özelleşiyor mu? Erdoğan açıkladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR30 YORUM

  • Misafir 11 Mart 2018 17:01 Mehmet Akif’in “Vefa yok, ahde hürmet hiç, lafe-i bi medlul / Yalan raiç, hiyanet mültezem, her yerde hak meçhul / Ne tüyler ürperir ya rab, ne korkunç inkılab olmuş / Ne din kalmış ne iman, din harab, iman türab olmuş”

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro