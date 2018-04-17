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Şeker Fabrikaları bakın kime kaça satıldı? İşte tam listesi

Şeker Fabrikaları bakın kime kaça satıldı? İşte tam listesi

Şeker Fabrikalarının satışı devam ediyor. Dün de 2 şeker fabrikası satıldı. Erzurum Şeker fabrikasına teklif veren olmazken Ilgın şeker fabrikası ile Turhal Şeker fabrikası yeni sahiplerini buldu. İşte satılan şeker fabrikaları ve satış fiyatları ile yeni sahipleri;

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 10:48 - Güncelleme: 17-04-2018 10:59

Türkşeker’in en değerli şeker fabrikaları olan Turhal ve Ilgın Şeker Fabrikası, dün yapılan ihale ile satıldı. Erzurum Şeker Fabrikası’na alıcı çıkmazken, satışı gerçekleştirilen Turhal ve Ilgın şeker fabrikaları, önceki fabrikalar gibi 2011 fiyatlarının altında satıldı. Erzurum şeker fabrikası için istenen fiyat 211 milyon liraydı.

ŞEKER FABRİKALARINI KİM ALDI : Ilgın Şeker Fabrikası ihalesini 637 milyon TL'lik teklifle Alteks kazandı. Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 569 milyon lirayla Kayseri Şeker Fabrikası AŞ verdi ve fabrikanın yeni sahibi oldu.

Turhal şeker fabrikası ihalesini kazanan Kayseri Şeker, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne ait bir şirket. Kayseri şeker özelleştirme kapsamındaki 14 şeker fabrikasından Bor ve Çorum şeker fabrikalarını da talip olmuştu. Bor şeker fabrikasını Doğuş Çay alırken, Çorum fabrikası da Safi Katı Yakıt firmasına gitmişti. Şeker fabrikaları ihalesinde Turhal fabrikasını bir kooperatifin kazanması kamuoyundan olumlu not aldı. 

Şu ana kadar ihale edilen şeker fabrikaları kime kaç liraya satıldı? İşte satılan fabrikaların fiyatları ve yeni sahipleri;
Çorum Şeker Fabrikası: 528 milyon lira - Safi Katı Yakıt Sanayi şirketi
Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon lira - Doğuş Çay
Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon lira - Tutgu Gıda
Niğde-Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon lira - Doğuş Çay 
Ilgın Şeker Fabrikası: 637 milyon lira - Alteks
Turhal Şeker Fabrikası: 569 milyon lira - Kayseri Şeker

İhale sürecine yarın yani 18 Nisan'da Erzincan ve Kastamonu şeker fabrikaları ile devam edilecek. Bu iki fabrika için daha önce ihale tarihi 11 Nisan olarak duyurulmuş ancak daha sonra 7 gün ertelenmişti. 

YİĞİT BULUT BENİ ÖLDÜRÜRLER DEMİŞTİ
Kamuoyunda şeker fabrikalarının satışına NBŞ (Mısır Şurubu) tekelinin piyasayı ele geçirme ihtimali sebebiyle tepki var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut 'beni öldürürler' diyerek şunları söylemişti:

-"Birçok haber dolaşıyor şeker fabrikaları özelleşiyor, satılacak diye. Binlerce mesaj geldi. Diyorlar ki “NBŞ’ciler şeker fabrikalarını yok etmek istiyor”. Bu ülkede NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker) ile savaşı başlatan ilk kişi benim. Ben NBŞ ile savaşı başlatana kadar hiçbir gazeteci konuşamamıştı konu hakkında. Halen de konuşan yok. Reklam pastası ve korkudan kimse konuşamaz.

NBŞ KOTASI NE KADAR? : Özelleştirme öncesinde Meclis'teki torba yasaya Nişasta bazlı mısır şurubu için kota değişikliği konuldu. Mevcut yüzde 10 olan kota yüzde 5'e indirildi.

NBŞ nedir hangi ürünlerde var? Mısır şurubu şekeri

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Nisan 2018 11:41 akp gizlice parayı verdi yandaşlarda akp adına ihaleleri elini cebine sokmadan kazandı.sonuç vekaleten fabrika arsaları ele geçirildi

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