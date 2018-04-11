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Şehzade Orhan kimdir? Mehmet Bir Cihan Fatihi

Şehzade Orhan kimdir? Mehmet Bir Cihan Fatihi

Mehmet Bir Cihan Fatihi son bölümünde boy gösteren Şehzade Orhan, Akşemsettin tarafından kurtarılır. Peki Şehzade Orhan kimdir? İşte Fatih Sultan Mehmet döneminin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Şehzade Orhan'ın hayatı;

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 00:14 - Güncelleme: 11-04-2018 00:14

Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Mehmet Bir Cihan Fatihi'nin son bölümünde Şehzade Orhan, Akşemsettin tarafından kurtarılır. Sultan Mehmet'in hizip çıkarmakla suçladığı Şehzade Orhan kimdir ve nasıl öldü? İşte detaylar;

Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan 1412’de doğmuş ve 29 Mayıs 1453, İstanbul’da ölmüştür. Beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet’in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kız kardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans’a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi’nin oğlu. Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört oğlu vardı.

ŞEHZADE ORHAN'IN HAYATI

Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi’yi Anadolu'ya gönderip ayaklanma çıkartma tehdidinde bulunuyor, bunun yapılmaması karşılığında Osmanlı’dan haraç alıyordu. Fatih Sultan Mehmed, bu parayı son iktidarı döneminde kesti.

Orhan Çelebi, İstanbul’un II. Mehmed tarafından kuşatılması sırasında 600 kadar adamı ile şehrin Osmanlıya karşı savunmasında yer aldı. Adamlarını Yedikule’nin deniz tarafındaki surları ile Yenikapı’ya doğru olan sur silsilesinde konuşlandırdı.

ORHAN ÇELEBİ'NİN ÖLÜMÜ

Şehzade Orhan İstanbul düştükten sonra keşiş kılığında şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edildi.

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

İsmail Demirci (d.13 Kasım 1984,Ankara) sinema ve televizyon oyuncusudur. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır.

Rol aldığı dizi ve filmler

Fabrika Kızı (dizi)(Ferhat) 2015 [1]
Serçe Sarayı 2015 (Ramazan)
Tut Sözünü 2014
Reaksiyon(Tekin)2014
Kurtlar Vadisi Pusu(Erkan) 2012-2013
Ben Onu Çok Sevdim(Avukat Talat) 2013-2014
Mor Menekşeler(Harun) 2012
Anneler ile Kızları(Sedat) 2011
Sessiz Gece
Türkan(Asistan Doktor Mehmet)

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