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Şehrin göbeğinde hem iç acıtan hem de utandıran görüntü

Şehrin göbeğinde hem iç acıtan hem de utandıran görüntü

ADANA'da bonzai içip kendinden geçen 45 yaşındaki Mustafa B., kentin göbeğinde kaldırıma yatıp, pantolonunu çıkartınca tepki çekti... Koca adamın yerlerde sürünmesi ise bir yandan da görenlerin içini acıttı.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 15:16 - Güncelleme: 01-08-2018 15:16

ADANA'nın Seyhan ilçesindeki D-400 karayolu üzerinde bulunan Türkkuşu kavşağında b onzai içtiği belirtilen Mustafa B., kentin en kalabalık kavşağındaki kaldırımın üzerine yatıp pantolonunu çıkarttı. Onlarca kişinin şaşkın bakışları arasında uyuşturucunun da etkisiyle kendinden geçen Mustafa B., vatandaşların uyarısıyla pantolonunu giydi.

BOZUK PARA VERİP AYAĞA KALDIRDI... Ayağa kalkmaya çalışan Mustafa B., başarılı olamayınca ona başka bir genç yardım etti. Mustafa B., kendisine yardım eden gençten de para istedi. Mustafa B.'ye bozuk para verip, bir direğe yaslanmasını sağlayan genç daha sonra uzaklaşarak polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mustafa B.'nin kimliğini tespit ettikten sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bonzai içtiğini reddeden Mustafa B, "Olsa içerim, ama bulamıyorum" dedi. Vatandaşların da tepki gösterdiği Mustafa B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • salih kara 01 Ağustos 2018 15:22 Vatan hainleri, teröristler, katiller, çocuk istismarcıları, uyuşturucu tüccarları için İDAM istiyoruz. Bunun kaçarı yok, artık yeter...

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