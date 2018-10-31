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Şehitlere hakaret eden şüpheli yakalandı

Şehitlere hakaret eden şüpheli yakalandı

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan uzman çavuşlar Asım Türkel (23) ve Ferruh Dikmen'e (26) sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen F.G. (16), yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 09:29 - Güncelleme: 31-10-2018 09:29

Adana'da yaşayan F.G., Tunceli şehitleri Asım Türkel ve Ferruh Dikmen'in kar altındaki görüntüleri olduğu iddia edilen, ancak gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkan fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşarak hakaret etti.

Vatandaşların F.G.'ye tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde oturduğu tespit edilen F.G., gözaltına alındı.

4 AYRI SUÇ KAYDI VARMIŞ
F.G., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. F.G.'nin hırsızlık suçundan 4 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.

EV HAPSİ VERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan F.G.'ye 'terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan ev hapsi verildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • hakan ş 31 Ekim 2018 10:28 ev hapsi verildi şimdi.yanı muthıs bır ceza verildi..adaletin yerin dibine batsın turkiyedeki kanunlar..

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