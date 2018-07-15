Şehitler köprüsü trafiğe kapatıldı!

15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle kapalı olacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne alternatif yollar şöyle;

Kapama Noktası: O-1 Güney otoyolu yolu Esentepe Otobüs Duraklarından kapatılarak akım Büyükdere Caddesine ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akım verilmeyecektir.

Alternetifi: Avrupa Yakasından Anadolu Yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından F.S.M. Köprüsünü ve Beşiktaş ayrımlarından Sahil Yolunu takip ederek Avrasya Tünelini kullanabilirler,

KAPAMA NOKTASI: Kuzey Transit Yoldan gelen akım – TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir Yan yola verilecek, Yan yola verilen akım Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek Şehitler Köprüsü istikametine akım verilmeyecektir.ALTERNATİFİ: Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, F.S.M Köprüsü – Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilirler,

• KAPAMA NOKTASI: D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen akım Güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı ayrımları)’na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akım verilmeyecektir.ALTERNATİFİ: Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, F.S.M Köprüsü- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilirler,

• KAPAMA NOKTASI: Kısıklı Caddesinden (Altunizade Köprü Üstünden) D-100 Kuzey ve Güneye katılım kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Kısıklı Caddesi – Nuhkuyusu Caddesi – D-100,

• KAPAMA NOKTASI: Mahir İz Caddesi – Altunizade Köprü girişi – Gold Bilgisayar önü Kısıklı istikameti kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: D-100 Güney yolu,

• KAPAMA NOKTASI: Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından Tünel istikameti D-100 Kuzeye katılım kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: D-100 Güney yol,

• KAPAMA NOKTASI: Şile yolu Libadiye kavşaktan Vecdi Diker Tüneli istikameti kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Libadiye Caddesi,

• KAPAMA NOKTASI: Üsküdar Oymacı Sokak İle Kuşbakışı Caddesi Kavşağından Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Oymacı Sokak – Kısıklı Caddesi,

• KAPAMA NOKTASI: Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi Kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi-Kısıklı Caddesi,

• KAPAMA NOKTASI: Beylerbeyinden Boğaziçi Köprüsü Kuzeye katılım kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Üsküdar Sahil Yolu – Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,

• KAPAMA NOKTASI: Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Çevreyolu Güney Yol-TEM Otoyolu,

• KAPAMA NOKTASI: D-100 Kuzey yol Altunizade Köprüye katılım Millet Parkı istikameti kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Kısıklı Caddesi,

• KAPAMA NOKTASI: Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi Kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Alemdağ Caddesi-Bosna Bulvarı-Sütçü İmam Caddesi,

• KAPAMA NOKTASI: Üsküdar Fahrettin Kerim Gökay Caddesinden Bağlar Yolu Caddesi istikameti kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Üçpınarlar Caddesi-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi,

• KAPAMA NOKTASI: Üsküdar Kısıklı Emniyet Sokaktan Nurbaba Sokak Kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Yunus Emre Sokak,

• KAPAMA NOKTASI: Kandilli Göksu Caddesi İle Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Kavşağından Sahil istikametine kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Ümraniye istikameti-TEM Otoyolu,

• KAPAMA NOKTASI: Kuleli Caddesi Askeri Lisesi önünden Beylerbeyi istikametine kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Vaniköy Caddesi-Kandilli Caddesi – Kandilli Göksu Caddesi-TEM Otoyolu,

• KAPAMA NOKTASI: Güzeltepe Caddesi İle Çengelköy Caddesi Kavşağından Beylerbeyi istikametine kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Güzeltepe Caddesi-Bosna Bulvarı (Natoyolu),

• KAPAMA NOKTASI: Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ile Güzeltepe Caddesi Kavşağı Sahil istikametine kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Güzeltepe Caddesi-Bosna Bulvarı (Natoyolu),

• KAPAMA NOKTASI: Beylerbeyi Çamlıca Caddesi İle Abdullahağa Caddesi Kavşağından Sahil istikametine kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Bosna Bulvarı (Natoyolu),

• KAPAMA NOKTASI: Beylerbeyi Eski Çınar Sokak ile Abdullahağa Caddesi Kavşağından Sahil İstikametine kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Beybostanı Sokak-Mehmet Akif Ersoy Caddesi- Bosna Bulvarı (Natoyolu),

• KAPAMA NOKTASI: Kuzguncuk Mahallesi Abdullahağa Caddesi Deniz Eğt. ve Öğrt. Komutanlığı önü kavşaktan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altı tünel istikameti kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Üsküdar Paşalimanı Caddesi Harem istikameti -Avrasya Tüneli – TEM Otoyolu,

• KAPAMA NOKTASI: Şehitler Köprüsü Büyükdere Caddesi katılım noktası kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Şehitler Köprüsü istikametine kapatılacak, Balmumcu Kavşaktan dönüş yaptırılıp ikinci – üçüncü köprü istikametine yönlendirilecek,

• KAPAMA NOKTASI: Şehitler Köprüsü Sait Çiftçi-Yıldız katılım noktası kapatılacaktır.ALTERNATİFİ: Sait Çiftçi katılımdan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine akım kapatılacak, Balmumcu istikametine verilerek ikinci – üçüncü köprüye yönlendirilecektir.

  • Güncel 15 Temmuz 2018 14:52
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