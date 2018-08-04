Şehit törenine damga vuran 'kahramanlık' şiiri!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Gaziantep Nizip ilçesi doğumlu özel harekatçı Recep Emre Yılmaz, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.