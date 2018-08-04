Şehit törenine damga vuran 'kahramanlık' şiiri!

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yolan tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Özel harekatçı polis memuru Recep Emre Yılmaz için tören düzenlendi. Törenin ardından özel harekatçılar hep bir ağızdan kahramanlık destanı şiirini seslendirdiler.

Şehit törenine damga vuran 'kahramanlık' şiiri!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Gaziantep Nizip ilçesi doğumlu özel harekatçı Recep Emre Yılmaz, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Şehit törenine damga vuran 'kahramanlık' şiiri!

YALNIZ BIRAKMADILAR: Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene, Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Umut Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ile polis ve askeri personel katıldı.

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Şehit törenine damga vuran 'kahramanlık' şiiri!

KAHRAMANLIK DESTANI ŞİİRİNİ OKUDULAR: Saygı duruşu ile birlikte şehit anne ve bebeğinin naaşları tören alanına getirilerek özgeçmişleri okundu. Hakkâri Müftüsünde görevli imamın yaptığı duanın ardından şehit naaşı arkadaşlarının omuzlarında tekbir sesleri ile helikoptere taşındı. Törenin ardından özel harekatçılar hep bir ağızdan kahramanlık destanı şiirini seslendirdiler.

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Şehit törenine damga vuran 'kahramanlık' şiiri!

Şehidin naaşının uçakla memleketi Gaziantep'e gönderileceği belirtildi.

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