Şehit töreninde yürek yakan feryat: Yaralı ceylanını kime bıraktın

Uğurlama törenine bebeğiyle birlikte katılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın eşi Hanife Çakı ağıt yaktı. Şehidin eşinin, "Ağlamayacağım. Seni bırakmayacağım. Seni bırakmayacağım, köyümüze düğünümüze götüreceğim. Bugün bizim bayramımız. Bizim düğünümüz var herkes bizi bekliyor canımın içi. Seni de oğlunu da götüreceğim. Ben daha çok seviyordum seni, daha çok. Ben senin olduğun her yere gelirim. Ben senin peşinde koşarım. Bu, son ayrılığımız demiştin. Son dedin ama son değilmiş, canım içi, birtanem. Bırakma dedim beni. Ben dün o sofraya oturduğum zaman benim kocam şehit olmuş o saatte. Komutanlar eve geldiğinde bir şey olduğunu anladım. Gelmesinler diye kapıyı kitledim ama geldiler. Yaralı ceylanını sen kime bıraktın? Evladını bana bıraktın ama beni kime bıraktın birtanem? Kime emanet ettin beni? Oğlun büyüsün kanını yerde bırakmayacak" sözleri duygusal anlar yaşattı.