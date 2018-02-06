Şehit Teğmen Aktepe son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Aktepe son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe, memleketi Erzurum'un Tortum ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Tekbirler eşliğinde mahalledeki mezarlığa götürülen şehit teğmenin cenazesi burada okunan dualarla toprağa verildi.

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Şehit Teğmen Aktepe son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında, Kuri Tepe bölgesinde PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Aktepe'nin (32) cenazesi Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen tören sonrası cenaze nakil aracına alındı.

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Şehit Teğmen Aktepe son yolculuğuna uğurlandı

Ardından şehir merkezine yaklaşık bir saatlik mesafedeki Tortum ilçesi Şenyurt Mahallesi'ne götürülen şehidin naaşını taşıyan cenaze nakil aracı, mahalle girişinde çok sayıda vatandaş tarafından "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Şehidim hakkını helal et" şeklindeki sloganlarla karşılandı.Tekbirler eşliğinde mahalledeki Şenyurt Mezarlığı'na götürülen şehit teğmenin cenazesi burada okunan dualarla toprağa verildi.

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Şehit Teğmen Aktepe son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe, memleketi Erzurum'un Tortum ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Tekbirler eşliğinde mahalledeki mezarlığa götürülen şehit teğmenin cenazesi burada okunan dualarla toprağa verildi.

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