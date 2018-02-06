Şehit Teğmen Aktepe son yolculuğuna uğurlandı

Ardından şehir merkezine yaklaşık bir saatlik mesafedeki Tortum ilçesi Şenyurt Mahallesi'ne götürülen şehidin naaşını taşıyan cenaze nakil aracı, mahalle girişinde çok sayıda vatandaş tarafından "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Şehidim hakkını helal et" şeklindeki sloganlarla karşılandı.Tekbirler eşliğinde mahalledeki Şenyurt Mezarlığı'na götürülen şehit teğmenin cenazesi burada okunan dualarla toprağa verildi.