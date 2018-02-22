Şehit sorgulama MSB açıldı mı? Şehit tespit listesi krizi

MSB'nin "Şehit Listesi Sorgulama" sistemi açıldığı gün büyük ilgi görünce site çökmüştü. Bunun üzerine sistem kapatılmış ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra dün MSB, Şehit Tespit Listesi yeniden hizmete açılmıştı. Bugün msb.gov.tr sistemi üzerinden şehit listesi sorgulama ekranına girenler yine 'kapanmış' olduğunu gördüler. Yoğunlukla başa çıkamayan Milli Savunma Bakanlığı siteden şehit tespit listesini tamamen kaldırdı.

MSB'nin şehit listesi sorgulama ekranını ne zaman açacağı da belli değil. Daha önce Milli Savunma Bakanlığı sistemle ilgili teknik çalışmalar yaptıklarını duyurmuşlardı. Bu kez sitedye herhangi bir bilgi notu da bulunmuyor. Şehit listesi sorgulama linkine tıklayanlar yandaki fotoğraftaki gibi bir 'anasayfaya dönme' linkiyle karşılaşıyorlar.

ŞEHİT LİSTESİ SORGULAMADA NELER VAR? : Milli Savunma Bakanlığı, 2008 yılında vatandaşların Şehit Listesi'ni görüntüleyebilmesi için şimdiye kadar yapılan savaşlarda şehit olan isimleri internet ortamına aktardı. İnternet sitesinde yer alan Şehit Listesi sistemiyle birlikte vatandaşlar büyüklerinin herhangi bir savaşta şehit olup olmadığını görüntüleyebiliyor.

Şehit listesi sorgulama sayfasında 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Sava şı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

MSB ŞEHİT LİSTESİ SORGULAMA LİNKİ - TIKLAYIN

MSB ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?: MSB şehit sorgulama işlemi için ilk olarak kişinin Adı, Baba Adı ve Doğum Yılı'nın doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Daha sonrasında sorgulama butonuyla birlikte sistem çalışıyor ve eğer sorgulanan kişi herhangi bir savaşta şehit düştüyse, bu bilgi ekranda görüntüleniyor.