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Şehit Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktı!

Şehit Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktı!

MARDİN’de, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesiyle ilgili görülen davada tutuklu yargılanan sanık Şerif Mesutoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, üzerine sıvı bir madde döküp kendini ateşe verdi. Görevlilerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mesutoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 17:47 - Güncelleme: 16-04-2018 17:47

MARDİN'de Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sanık Şerif Mesutoğlu, bugün görülen duruşmaya Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. SEGBİS odasında yalnız ifade vermek istediğini söyleyen Mesutoğlu, görevliler dışarıya çıktıktan sonra üzerine sıvı madde döküp, kendisini ateşe verdi. Yaklaşık 40 saniye boyunca üzerindeki kıyafetler yanan Mesutoğlu, infaz koruma memurlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişin açılan davanın görülmesine devam edildi. Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma, sanık ifadelerinin alınmasıyla başladı.

KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Sanıklar arasında bulunan ve Siverek F Tipi Cezaevinde tutuklu olan Şerif Mesutoğlu, SEBGİS ile bağlandığı mahkeme salonunda ifade vermeden önce odada yalnız kalma talebinde bulundu. Mahkemenin kabul etmesinin ardından odada yalnız bırakılan Mesutoğlu, üzerine sıvı bir madde döküp kendini ateşe verdi. Kıyafetleri yanan Mesutoğlu’na görevliler müdahale etti. İnfaz koruma memurlarının müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Mesutoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

15 dakika ara verildikten sonra görülmeye devam edilen duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 16 Nisan 2018 18:29 madem çok hevesliymiş yanmaya, bıraksalardı kül olsaydı.

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