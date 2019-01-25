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Şehit polisin cenazesi Erzurum'a getirildi

Şehit polisin cenazesi Erzurum'a getirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde hasarlı bir kaza nedeniyle yol güvenliği aldığı sırada bir başka aracın çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Tahir Kaltar'ın cenazesi Erzurum'a getirildi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 23:43 - Güncelleme: 25-01-2019 23:43

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliği aldığı sırada minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın (27) cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi.

İzmir'deki törenin ardından uçakla kente getirilen şehit Kaltar'ın cenazesi, Erzurum Havalimanı'nda tören mangasınca uçaktan alınarak aprondaki araca konuldu.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, konvoy eşliğinde götürüldüğü Pasinler İlçe Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok ile AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile şehit yakınları katıldı.

Kaltar'ın cenazesi, Köprüköy ilçesindeki Orgeneral Selahattin Demircioğlu Camisi'nde yarın öğlen vakti kılınacak namazın ardından ilçe şehitliğinde defnedilecek.

OLAY

İzmir-Aydın kara yolu Ödemiş Köprüsü mevkisinde dün meydana gelen hasarlı bir kaza nedeniyle yol güvenliği alan polis memuru Tahir Kaltar, Hüseyin U'nun kullandığı 35 COM 58 plakalı minibüsün çarpması sonucu şehit olmuştu.

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