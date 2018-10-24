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Şehit polis 5 kişiye hayat verdi Vasiyeti yerine getirildi

Şehit polis 5 kişiye hayat verdi Vasiyeti yerine getirildi

Geçirdiği kazada şehit olan yunus polisinin bağışlanması vasiyetinde bulunduğu organları başka bedenlere umut oldu. Vasiyeti sayesinde organ bekleyen 5 kişi hayata tutunacak.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 08:55 - Güncelleme: 24-10-2018 08:55

BURSA’da motosikletli polis ekibi, manevra yapmaya çalışan ticari taksi ile çarpıştı. Kazada polis memurları Hayrettin Yılmaz ve Sezer Bektaş ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın belindeki kırık ve omuriliğindeki zedelenme sebebiyle beyninde kanama meydana geldiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde 2 gündür makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Hayrettin Yılmaz, hayatını kaybetti.

AİLE DE RIZA GÖSTERDİ
Beyin ölümü sonrası şehit polis memurunun ailesiyle görüşen Çekirge Devlet Hastanesi Organ Koordinatörlüğü ekipleri ailenin Hayrettin Yılmaz'ın organlarını bağışlanmasına rıza göstermesinin ardından harekete geçti. Tüm organları bağışlanan şehit polis memurunun kalbi, karaciğeri, akciğeri ve iki böbreği için sağlık bakanlığına acil kodlu mesaj geçildi. Bunun üzerine Ankara'dan havalanan ambulans jet gece yarısı Yenişehir havaalanına iniş yaparak beklemeye başladı. 

1 SENE ÖNCE VASİYET ETMİŞ
Yılmaz'ın kalbi ile akciğeri Ankara’ya, karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 2 böbreği de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine başka bedenlere nakledilmek üzere gönderildi. Öte yandan şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın 1 sene önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine gelerek organlarını bağışlayıp organ bağış kartı aldığı ortaya çıktı. 

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